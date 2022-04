Pnrr, Fontana: 900 mln al Nord, bene l'intervento del governo



"Nella distribuzione dei fondi Pnrr del governo c'era qualcosa che non funzionava. Perche' la situazione precedente all'intervento del governo con il mero coefficiente di vulnerabilita' non era solo squilibrata, ma inaccettabile ed e' anche per questo che l'esecutivo e' quindi intervenuto con 900 mln in piu' per Regioni del Nord". Cosi' il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al convegno 'Le Ragioni e il Pnrr' in corso a Roma questo pomeriggio.

Pnrr, Fontana: tra nord e sud bisogna trovare un equilibrio



"Senza l'intervento riequilibratorio il Sud avrebbe beneficiato del 54% di risorse e c'era la grossa preoccupazione che delle risorse complessive ne riuscissero a mettere a terra poche", continua Fontana. "Le Regioni alla fine sono utilizzate per gestire una piccola parte dei fondi. Tra nord e sud bisogna trovare un equilibrio che consenta a tutti di svolgere il proprio compito" conclude il presidente di Regione.





Leggi anche: