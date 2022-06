Prodotti make-up pericolosi per la salute, sequestri per 200mila euro a Monza

La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato, in via amministrativa, un intero lotto di prodotti make-up, potenzialmente pericoloso per la salute e l'incolumità dei cittadini anche in considerazione della sua natura e per l'applicazione diretta sul corpo umano, del valore complessivo di oltre 200.000 euro.



Sanzioni ammministrative per oltre 25.000 euro



Sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 25.000 euro e la contestuale segnalazione del legale rappresentante della società alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi. L'azione di servizio rientra nell'ormai ampio e consolidato piano di contrasto alla contraffazione e all'importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza, a testimonianza dell'impegno quotidianamente profuso dai Reparti del Corpo a tutela di un mercato sano e competitivo ed al fine di disincentivare i consumatori all'acquisto di prodotti di cosmesi illecitamente posti in commercio, con esposizione degli stessi a rischio chimico e batteriologico oltre alla mancanza degli effetti auspicati e connessi al loro utilizzo per finalità di igiene, protezione e cura della persona.

