Salone del Mobile, vigilia di apertura alla Scala

Il Salone del Mobile di Milano riparte dalla Scala. Ieri sera 1500 invitati - designer, architetti rappresentanti delle aziende, istituzioni - si sono trovati al teatro milanese per la serata inaugurale della sessantesima edizione, che si aprirà alla fiera di Rho ufficialmente martedi'.

"Questo teatro e' stato tanto vuoto come la fiera" a causa del Covid e per questo ripartire "da qui ha un valore simbolico" ha spiegato dal palcoscenico la presidente del Salone Maria Porro prima di chiedere un minuto di silenzio per Gastone Faroni, l'allestitore "storico" morto ieri nel padiglione 1 cadendo da una scala. Poi il direttore Fre'de'ric Chaslin, chiamato a sostituire per l'indisponibilita' di Lorenzo Viotti, ha diretto la filarmonica della Scala nella sinfonia Praga di Mozart. Per Apollo di Stravinskij e' invece salito sul palco Roberto Bolle con le tre prime ballerine del teatro (Nicoletta Manni, Virginia Toppi e Martina Arduino) ad interpretare le tre muse nella coreografia di Balanchine. E' anche questa la magia del Salone.

