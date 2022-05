Saluti romani per Ramelli, pm Milano indaga per manifestazione fascista

E' stata aperto dalla procura di Milano un fascicolo con l'ipotesi di reato di manifestazione fascista previsto dall'articolo 5 della legge Scelba sulla commemorazione dell'estrema destra per Sergio Ramelli in cui circa un migliaio di manifestanti ha partecipato al ricordo del giovane del Fronte della Gioventu' ucciso nel 1975 con la "chiamata del presente" in cui per tre volte e' stato fatto il saluto romano. L'indagine della Digos di Milano e' coordinata dai pm della sezione distrettuale antiterrorismo Alberto Nobili e Cristiana Roveda. Gli inquirenti sono al lavoro sui filmati realizzati lo scorso 29 aprile in via Paladini per identificare i partecipanti.

