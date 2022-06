Sostenibilità vuol dire sostenere. La lezione di Cap Holding

Sostenibilità vuol dire far ciò che è sostenibile, sopportabile dall'ambiente. Ma nella parola è insito un altro concetto, assai più nobile, che è quello di sostenere. Un principio più profondo del sopportare, che è quello del supportare, aiutare.

Così, oggi - durante la presentazione del bilancio (freddi numeri, positivissimi) - il presidente di Cap Holding, ovvero l'azienda che distribuisce l'acqua tutto intorno a Milano, centinaia di migliaia di rubinetti, 7mila metri di tubi eccetera eccetera, ha enunciato quasi per caso una declinazione di sostenibilità sulla quale non avevo ancora ragionato. Alessandro Russo, questo il nome del presidente di Cap Holding, ha spiegato che di fronte all'aumento del costo delle materie prime, invece di "strozzare" i fornitori ha "anticipato" gli aiuti statali, cercando di contenere l'inflazione. "Alla fine mi hanno invitato in una azienda - ha detto - e mi hanno raccontato che senza le commesse del settore idrico a quest'ora novanta famiglie non avrebbero più un familiare impiegato in quella azienda, perché sarebbe fallita". Un piccolo inciso, questa decisione di cercare di sterilizzare l'inflazione e non strozzare i fornitori, in un discorso fatto di parole come ambiente, acqua, e - appunto - sostenibilità. Che a volte è sostenere, supportare, più che sopportare.

