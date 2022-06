Squilla telefono durante concerto. Il maestro:"Risponda, poi riprendiamo"6t

Squilla telefono durante concerto. Il maestro: "Risponda, poi riprendiamo"

Durante la seconda replica del concerto di Cori e sinfonie di Giuseppe Verdi alla Scala di Milano, a un certo punto a uno spettatore è squillato il telefono. Il maestro Riccardo Chailly gli si è rivolto dicendo: "Risponda pure, noi riprendiamo dopo".

Dopo l'applauso, la ripresa dell'esecuzione

"Vedete, amici, siamo in molti in questo grande viaggio verdiano con l’orchestra e il coro della Scala, ma - ha detto Chailly al pubblico, come riporta il Corriere della Sera - non siamo soli, perché stiamo realizzando un’incisione per la Decca di Londra per cui saremo ancora molti di più. È una cosa importante. Patria oppressa con l’ostinato del telefonino non è possibile». Poi, dopo un lungo applauso del pubblico, ha ripreso da capo l’esecuzione.

Leggi anche: