Stadio, Sala a Salvini: "Studia e capisci le cose"

"A Salvini che dice che su questo non facciamo nulla rispondo, studia, impara le regole capisci cosa si puoò fare e cosa no". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla chiusura della campagna elettorale di Michele Foggetta, candidato sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni, parlando della possibilità che il Milan decida di realizzare il nuovo stadio nel comune alle porte di Milano.

Beppe Sala: "Se il Milan deciderà di venire a Sesto io non posso oppormi"

"A Inter e Milan ho detto se voi volete fare lo stadio su un'area pubblica ci sono tempi e procedure che vanno rispettate - ha aggiunto - Io non so se sarò giudicato per essere stato un buon sindaco ma con Expo ho fatto un mezzo miracolo e sono stato quattro anni in tribunale". "Se il Milan deciderà di venire a Sesto io non posso oppormi, pero' dico che a Milano ogni partita metto 60 vigili e a Sesto in tutti ce ne sono 75, questi aspetti non sono dettagli", ha concluso Sala.

