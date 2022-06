"Maradona è vivo: era a Wembley per Italia-Argentina": è choc sul Web

"Diego Armando Maradona è vivo e fa il tifo per la sua Argentina": la foto-choc

Diego Armando Maradona era a Wembley per Italia-Argentina, dello scorso 1 giugno. In Argentina ci credono, ma come è possibile, visto che l’ex numero 10 del Napoli è morto il 25 novembre 2020?

Il caso mediatico che sta infiammando la Rete è partito veramente per caso. La fotografa Sara Aribò ha pubblicato su Twitter uno scatto nel quale si vede Leo Messi, sfuocato, con i tifosi sullo sfondo, facendo una domanda innocente: “Ho fatto questa foto alla Finalissima a Wembley e mi piacerebbe trovare la ragazza con le braccia alzate, ci riusciamo?”.

Ovviamente, la curiosità ha spinto tutti a guardare con grande attenzione le facce in tribuna, fino a quando qualcuno non ha postato un commento sibillino: “Non dirò quello che vedo. Lo vedi tu stesso. Io scelgo solo di credere”.

A cosa si riferiva? Alla presenza di un tifoso davvero particolare… davvero molto, molto simile al mitico Diego Armando Maradona! Tanto è bastato per scatenare commenti irrefrenabili: “Maradona era a Wembley per Italia-Argentina”, “Il Diez è vivo, era a Wembley: non poteva non seguire la sua Argentina”.

E così, in maniera del tutto casuale, si infiamma un caso destinato a far discutere. D’altra parte, da Elvis Presley a Jim Morrison, sono davvero tanti i casi di personaggi per i quali non si crede alla morte… forse perché non ci si vuole credere o forse perché comunque rimarranno immortali nel cuore di chi li ha tanto amati. Tanto basta, però, per far nascere la leggenda.