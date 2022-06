Borsa, listini europei in rosso: impennata dello spread dopo la stretta Bce

Borsa, listini Europei in rosso dopo la Bce. Milano è la peggiore

Indici azionari ancora ko dopo le parole di ieri della numero uno della Bce Lagarde: tutti i listini accusano flessioni intorno allo 1%. In particolare Piazza Affari è la peggiore con il Ftse Mib in discesa dell'1,4%. A mettere le ali anche lo spread tra Btp e Bund che si è allargato a 230 punti base con un rendimento del decennale italiano al 3,75%. La seduta odierna guarderà soprattutto ai dati dell'inflazione Usa di maggio con la previsione di un andamento stabile rispetto ad aprile.

Il paniere delle big di Piazza Affari è quasi completamente in rosso, solo Diasorin è sopra la parità, e caratterizzato dai realizzi su Bper (-5,7%) scattati alla presentazione del nuovo piano industriale al 2025 che comprende anche la controllata Carige: nell'ultimo mese il titolo aveva guadagnato il 14%.

Le vendite colpiscono soprattutto il settore bancario e del risparmio gestito (-3% Unicredit, -2,5% Banco Bpm, -2% Intesa Sanpaolo, -2,3% Banca Mediolanum). Così come ieri anche Cnh e Iveco sono tra le più penalizzate. L'annuncio dell'ipo del business retail e rinnovabili di Eni non aiuta i titoli del gruppo che scivolano di quasi il 2%.

Sul mercato valutario si accentua la frenata dell'euro post Bce: la moneta unica non è riuscita ieri ad agganciare quota 1,08 dollari e sono scattate le vendite che l'hanno riportata a 1,06 (1,0632 questa mattina da 1,0658 di ieri sera) e che, secondo gli analisti di Unicredit, sono state originate dalle tensioni sui titoli di Stato periferici dell'area euro e dai rendimenti elevati dei Treasury Usa.

Cambio euro/yen a 142,37 (da 142,857), dollaro/yen a 133,94 (da 134,035). Petrolio in lieve calo a 122,77 dollari al barile a Londra nel contratto agosto del Brent e a 121,24 dollari al barile nella consegna luglio del Wti. Gas in discesa a 83,49 euro al megawattora in Europa: -1,6% nel contratto luglio.

