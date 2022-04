Taxi, ancora proteste: mercato ancora sotto del 40%

Nei giorni scorsi ancora proteste dei tassisti a Milano. "Dopo due anni di estrema difficoltà legata alla situazione della pandemia, in queste settimane le attese sui numeri delle corse, per quanto ci riguarda -spiega Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano- sono rimaste in parte deluse con numeri che stentano a “decollare”.



Taxi: calo inevitabile degli arrivi esteri

"E' vero che sono solo alcune settimane che si è ritrovata una parvenza di normalità ma i numeri attuali non sono ancora minimamente dall’essere vicini a quelli che per capirci erano fino al 2019. Parliamo di quasi un 35-40% in meno rispetto ai livelli di riferimento. Pesano - aggiunge Boccalini - senza dubbio il calo inevitabile degli arrivi esteri anche se la bella stagione in tal senso lascia dei margini di speranza per i prossimi mesi ma incidono ancora credo molto le chiamate dal centro città, soprattutto da quella che è l’utenza “business”. Sono dati che non aiutano e non confortano, restano positivi i numeri in occasione di grandi eventi fieristici e sportivi ma in linea generale non possiamo certo essere soddisfatti di come il nostro lavoro sia ripartito se di ripartenza si può parlare".

