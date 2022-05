Travel. Villa Cordevigo, un sogno a cinque stelle

Krystel Lowell per affaritaliani.it

Villa Cordevigo - nel cuore del Bardolino - é un’antica dimora patrizia settecentesca, immersa nei vigneti, oggi sede di un fantastico wine relais di charme di 35 suite, grazie all’intuizione delle famiglie di imprenditori Cristoforetti e Delibori. Lasciato alle spalle il cancello si attraversa un lungo viale di cipressi centenari e ci si ritrova in un luogo fuori dal tempo dove si incontrano storia, natura, bellezza ed enogastronomia. All’interno di questo splendido resort è infatti possibile deliziare il palato nel ristorante stellato Oseleta guidato da chef Marco Marras in un ambiente magico ed elegante. La Cantina, tempio delle degustazioni dei vini, è un inno alla qualità, con una particolare attenzione ai vini della tenuta Villa Cordevigo, Vigneti Villabella e a quelli del territorio, dalla Valpolicella al Lago di Garda. Per rilassarsi c’è anche un’ampia piscina all'aperto e una modernissima Spa caratterizzata da un ambiente raffinato ed esclusivo, che offre ai suoi ospiti vasche idromassaggio, sauna finlandese, sauna a raggi infrarossi, bagno turco, docce emozionali, palestra e sale relax con tisaneria. Per chi vuol stare in forma è possibile invece cimentarsi nel percorso vita all’interno del parco secolare.

La Villa

“Il nucleo originario della Villa - racconta ad affaritaliani.it Lorenza Delibori maitre de maison di Villa Cordevigo - risale al Rinascimento, poi tra il XVII-XVIII secolo venne trasformato secondo lo stile dell'epoca. Ai lati del corpo principale, due edifici più bassi formano una pianta quadrata che racchiude un'ampia corte dove trovano spazio un'artistica fontana e un piccolo giardino all'italiana. Il complesso comprende anche una splendida cappella gentilizia rinascimentale dedicata a San Martino, un vasto parco e una immensa vigna. Le 35 camere e suite della Villa sono dislocate nel corpo principale e nelle ali laterali chiamate barchesse. Ogni stanza è diversa dall'altra e offre ambienti spaziosi, sobri ed eleganti, arredati con tessuti preziosi e finiture di pregio. L'interior design è un felice connubio di decor d'epoca e comfort contemporaneo, soffitti in legno, bagni in marmo o terracotta dal sapore country, che lasciano inalterato il seduttivo fascino della dimora storica”.

Il ristorante stellato

“Il ristorante Oseleta - continua Lorenza Delibori - è un luogo suggestivo che richiama la cultura agricola di Cordevigo attraverso i sapori della tradizione, ma riflette anche lo spirito aristocratico e nobile della dimora. Materie prime eccelse e cifra stilistica autoriale fanno dell'Oseleta un tempio della cucina italiana. Semplicità, stagionalità, territorio, ma anche l'eterna ricerca di sinergie tra diversi elementi - a volte inconsueti - che esaltano le qualità dei prodotti utilizzati nella ricetta, sono le linee guida della filosofia culinaria di Marco Marras. Amateur e intenditori di vini apprezzeranno la fornitissima cantina del ristorante Oseleta, che vanta il primato di essere una delle più ricche del territorio con oltre 600 etichette. I migliori vini veneti, italiani ed esteri vengono selezionati con grande cura dai nostri maître e sommelier, affermati professionisti del settore, instancabili ricercatori delle bottiglie rare e pregiate e delle novità sul mercato”.

I vigneti

L’azienda Vigneti Villabella, fondata nel 1971 da Walter Delibori e Giorgio Cristoforetti, produce tutti i grandi vini classici veronesi come Bardolino, Lugana, Custoza, Soave, Valpolicella, Ripasso e Amarone. “L'acquisizione di Villa Cordevigo nel Bardolino Classico - aggiunge l’imprenditore Tiziano Delibori - rappresenta il cuore dell'azienda e il compendio del progetto Villabella rivolta alla conservazione e valorizzazione della cultura e della tradizione del territorio, alla ricerca della qualità intrinseca dei vini autoctoni partendo dal rispetto della terra e dalla cura dei vigneti. Un potenziale enorme rappresentato da una tenuta di 100 ettari vitati che regala ai consumatori di tutto il mondo una prestigiosa selezione - tipicamente italiana - di vini di qualità in un contesto unico. Inoltre, negli ultimi anni è iniziato un processo di conversione alla viticoltura biologica che conta la presenza di 23 ettari di vigneti certificati, alla ricerca del massimo rispetto per la natura e l'equilibrio del nostro ambiente”.

Le attività

Per vivere e approfondire le bellezze, la storia e l'ambiente ricco di cultura di Villa Cordevigo e del magnifico territorio circostante, il bravissimo concierge-tour manager Paolo Consolini, è a disposizione degli ospiti.

La sostenibilità

“Da anni - commenta Lorenza Delibori - siamo orientati alla valorizzazione delle risorse in loco e alla sostenibilità. Oltre la metà degli ingredienti che utilizziamo nelle cucine, sia per il bistrot sia per il ristornte sono di provenienza locale: aziende agricole, casari, coltivatori e allevatori della nostra zona. Questo ci ha portato ad entrare nella prestigiosa affiliazione della Sustainability Community diVirtuoso. Questo riconoscimento è un premio per il nostro continuo impegno a migliorare perseguendo gli stessi valori e principi di Virtuoso: celebrare la cultura, sostenere le economie locali e proteggere l’ambiente. Il rispetto verso le persone, il territorio, la natura e le attività produttive del settore, così come la valorizzazione della cultura, della tradizione, delle materie prime di un luogo fanno parte del nostro concetto di ospitalità. Inoltre, siamo paladini della biodiversità, evitando l’eccessiva concentrazione di singole coltivazioni nei nostri terreni. Per dare nuova forza alle nostre campagne, di recente abbiamo introdotto l’apicoltura con 5 arnie ognuna delle quali con 50.000 api che lavorano per darci miele, propoli, pappa reale, il favo e la certezza che, per abitanti locali e i nostri ospiti, non saranno mai persi i benefici dell’impollinazione e l’impollinazione incrociata. Villa Cordevigo promuove infine la consapevolezza che l’acqua è una risorsa preziosa, invitando risparmi nel suo utilizzo per la lavanderia; inoltre tutta l’acqua calda in hotel è scaldata grazie all’energia solar”.