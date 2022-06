Ultraleggero precipita nel cremonese, grave il pilota

Un ultraleggero è precipitato in provincia di Cremona, da circa 30 metri di altezza, in fase di atterraggio. Gravemente ferito il pilota del velivolo, un 74enne, che ha riportato traumi cranico, al volto, toracico e l'arto, e fratture multiple. L'incidente si e' verificato all'altezza sedi Pieranica, nei pressi della strada provinciale 2, attorno alle 8.30. L'uomo e' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Cremona.

