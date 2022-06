Vaiolo delle scimmie, Moratti: 13 casi in Lombardia tutti non gravi

Vaiolo delle scimmie, la situazionie è sotto controllo e non è assolutamente paragonabile alla situazione Covid. Questo il senso dell'intervento della vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti: "Sono 13 i casi in Lombardia: sono tutti maschi che sono stati all'estero o che hanno avuto rapporti con persone che sono state all'estero, tra i 22-55 anni, tutti non gravi e curati a domicilio". "Non abbiamo nessun segnale che ci siano altre pandemia all'orizzonte, ma sarebbe sbagliato non cogliere quelli che sono i trend europei" ha aggiunto Letiziaq Moratti: "Se il trend europeo è di avere un'agenzia europea che si occupa di questo, sarebbe illogico che l'Italia e la Lombardia non si candidassero. La Lombardia, essendo stata la più colpita, una regione che ha una forte mobilità e interconnessione col mondo e un elevato numero di abitanti, è una candidata naturale".

Vaiolo delle scimmie, Pavesi: non c'è nessuna situizione di allarme

Anche il direttore generale dell'assessorato al welfare, Giovanni Pavesi è dello stesso parere: "Attenzioniamo il fenomeno, tutti i casi sono tracciati e non c'è nessuna situazione di preoccupazione nè di allarme. Sono tutte casi diagnoticati e destinati alla guarigione. Nessuno è in pericolo di vita".

Leggi anche: