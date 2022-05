Vasco Rossi a Milano, 80mila fan in delirio. Video

Vasco Rossi a Milano, 80mila fan in delirio. Scaletta e video

Vasco Rossi ha infiammato gli 80mila spettatori presenti all'Ippodromo di Milano per il suo atteso ritorno dal vivo. Di seguito alcuni video pescati da Youtube.

Vasco: "Vivi, sani, lucidi! Finalmente a Milano!"

“Benvenuti, bentornati, benritrovati! Vivi, sani, lucidi! Finalmente a Milano!. Così il Blasco ha accolto il pubblico, a secco di grandi concerti dopo la pandemia e desideroso di urlare a squarciagola i successi del cantautore di Zocca. Voci al vento, dopo il temporale che si è abbattuto su Milano, per "Ti prendo e ti porto via" o su "Ma dove vai".

I grandi classici e l'appello contro la guerra

Nonostante la pioggia, Vasco e i suoi fan, tre generazioni unite sotto un palco, non hanno voglia di fermarsi. E il cantante li accontenta con una carrellata dei suoi classici, icone della canzone italiana come "Gli spari sopra", "Eh già" prima di lasciarsi andare a un appello contro il conflitto in Ucraina: "Fuck the war! Fanculo la guerra, la guerra è contro l’umanità e la civiltà, la musica è contro la guerra, dove c’è la musica non c’è la guerra”.

La chiusura con "Albachiara"



Chiusura, tra fuochi d'artificio e entusiasmo alle stelle, sulle note di "Siamo solo noi", "Vita Spericolata" e "Albachiara". 80mila voci, unite e festose. Dopo la pandemia, Milano ha ritrovato Vasco.

Leggi anche: