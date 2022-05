Vasco Rossi a Milano: scaletta, orari, mezzi pubblici

Vasco Rossi si esibirà domani, martedì 24 maggio, all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano per la seconda tappa del suo tour. Tre anni fa l’ultimo domicilio è stato nei “6 come 6” San Siro sold out, quest’anno invece, per il risveglio della musica live, ad ospitare il suo atteso ritorno è la nuova area dell’Ippodromo SNAI. Arena sold out.

Vasco: "Sono in stato di grazia". Previste 80mila persone

Dopo la partenza col botto alla Trentino Music Arena, Vasco commenta: “sono in stato di grazia. Ho un diluvio di emozioni indescrivibile! Sembra tutto diverso, eppure è finalmente tornato tutto come prima. Finalmente abbiamo ricominciato a vivere. Questo enorme affetto che mi arriva ancora oggi, dopo 40 anni, mi lascia stupefatto. E si vede che ho seminato bene...Io li amo e loro riescono a superarmi”. Ed è pronto a infiammare gli 80.000 che da tre anni lo aspettano (quasi nessuno, infatti, ha richiesto il rimborso del o dei biglietti acquistati allora) e non vedono l’ora di godere, godere, godere con le sue canzoni.

Scaletta

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore … aiuto

… Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L’amore l’amore

Interludio 2022

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

… Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh… già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata/Canzone

Albachiara

Informazioni utili

Di seguito, tutte le informazioni utili su quando e come accedere all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. L'indirizzo esatto dell'Ippodromo Milano Trenno è via Ippodromo, dove si trova l'ingresso dedicato ai possessori del biglietto Posto Unico; per chi invece ha il biglietto Pit Gold l'indirizzo di riferimento è via Lampugnano (Trenno).

Orari

08:00 Apertura foyer

11:00 Apertura porte

18:30 Inizio concerto supporto

21:00 Inizio concerto Vasco Rossi

23:30 Fine concerto

Orari biglietteria

11:00 Apertura cassa info

15:00 Apertura cassa accrediti

Auto e parcheggi

Per chi arriva in auto saranno predisposte delle chiusure al traffico veicolare (compresi cicli e motocicli), ad eccezione dei pedoni e dei residenti/aventi diritto. L’area antistante l'ingresso in Via Ippodromo sarà naturalmente inibita al parcheggio, mentre invece è possibile lasciare l’auto in uno dei parcheggi di San Siro, come i Park A, B, C e H (che si possono inoltre prenotare on line) e i parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport (acquistabili in loco). Da questi parcheggi sarà possibile all’area concerto direttamente a piedi seguendo i percorsi dedicati. Sono previsti, peraltro, parcheggi di interscambio, come a Rho Fiera, prima di affidarsi ai mezzi pubblici.

Mezzi pubblici

L’area dell’evento sarà facilmente raggiungibile grazie al servizio prolungato e potenziato del trasporto pubblico, tramite la metropolitana M1 e M5 con corse al rientro garantite fino all’1:30; ma anche con il tram 16 o la circolare 90/91, seguendo i percorsi consigliati per l’accesso a seconda del biglietto acquistato (Posto Unico o Pit Gold).

