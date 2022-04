Welfare, l'affondo di Sala a Moratti: "Abbia rispetto dei ruoli"

Sala: "Moratti pensi ad aumentare il numero di medici di base"

"Visto che l’Assessore Moratti insiste nelle sue esternazioni sul welfare milanese sono costretto a prendermi due minuti per rispondere. 1. La ringraziamo per i consigli, ma non capisce le nostre intenzioni: noi non intendiamo in alcun modo tagliare la spesa del welfare. Proprio per questo chiediamo un sostegno al Governo. 2. Oltre che consigliare il Comune di Milano, cerchi di occuparsi dei problemi cui è direttamente delegata: a Milano, per esempio, mancano ancora molti medici di base, li attendiamo tutti ansiosamente, specie quegli anziani che cita spesso. 3. Abbia rispetto dei ruoli. A Milano c’è un Assessore al Welfare (peraltro molto bravo), la smetta di far finta di ignorare la cosa e si confronti con lui. Da Assessore a Assessore", lo ha scritto su FB il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Botta e risposta dunque fra il sindaco Sala e l'assessore Letizia Moratti in merito al bilancio del Comune e la scelta dell'amministrazione di 'congelare' 200 mln di spesa corrente, parte della quale destinata al Welfare. Nel pomeriggio Moratti era tornata sulla lettera inviata a Sala ribadendo che si è trattato di "un invito al sindaco a riconsiderare più rapidamente possibile questa delibera che purtroppo è dannosa".