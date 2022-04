Attentato metro Brooklyn, filmata carta di credito. L'aggressore è un 62enne

Strage metro Brooklyn, identificato ma ancora in fuga l'attentatore

Continua negli Stati Uniti la caccia all'uomo. Ma adesso gli investigatori hanno nuovi elementi, tra cui anche presumibilmente la vera identità dell'aggressore della metro di Brooklyn. Attraverso la carta di credito ripresa durante la fuga è stato identificato l’uomo che ha sparato nella metropolitana di Brooklyn: è un 62enne, viene da Philadelphia, si chiama Frank R. James. L’arma usata è una Glock, pistola semiautomatica. Sulla scena del crimine è stata rinvenuta una carta di credito usata per affittare un camioncino U-Haul. Lo ha riferito la Cnn citando due fonti delle forze dell'ordine.

Il van, con targa dell'Arizona, era stato segnalato e gli agenti lo stanno cercando "in connessione" con quanto avvenuto. L'uomo, descritto dalle autorità come un afroamericano alto 1,65 m, è stato ripreso da uno dei passeggeri del vagone a fianco in un video con il cellulare. E' di almeno 29 feriti il bilancio della sparatoria a New York. In tutto sono state portate all'NYU Langone Hospital-Brooklyn 21 persone e da allora in 10 sono state dimesse. Tra gli 11 rimasti, sono tutti in condizioni stabili, non in pericolo di vita.

Leggi anche: