Festival Economia Trento 2022: il programma, ci sarà anche affaritaliani.it

Oltre 200 eventi in quattro giornate

Dal 2 al 5 giugno si svolgerà a Trento a XVII edizione del Festival dell'Economia di Trento, nel nuovo format ideato dal Gruppo 24 Ore. "Dopo la pandemia, tra ordine e disordine", è il titolo scelto per l'appuntamento del 2022, che prevede oltre 200 eventi articolati in quattro giornate, con più di 250 relatori (tra cui 9 premi Nobel), 10 ministri, 75 relatori del mondo accademico, 20 economisti internazionali, 26 esponenti delle istituzioni, 33 manager e imprenditori. "Travolti dalla quotidianità non ce ne rendiamo conto, ma siamo protagonisti da due anni di eventi che stanno cambiando la storia e saranno studiati nei manuali - ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, presentando il programma del Festival -. Stiamo vivendo anni di profonda trasformazione, un susseguirsi di avvenimenti che meritano di essere studiati, approfonditi e analizzati. L'ordine globale che pareva consolidato è messo discussione. Tutti siamo consapevoli che qualcosa sta cambiando, ma non sappiamo quale sara il punto di arrivo".

"Gli imprenditori vogliono sapere come sta cambiando il mondo"

Il Festival di Trento è coordinato dal Comitato Scientifico della manifestazione che è presieduto dal direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24 e dell'agenzia di stampa Radiocor, Fabio Tamburini, e composto dalla professoressa Gabriella Berloffa, ordinaria di Economia politica all’Università di Trento, dal professor Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all’Università di Trento, e dalla storica dell'economia Adriana Castagnoli, già docente di Storia contemporanea all'Università di Torino. L'Advisory Board del Festival dell’Economia di Trento è composto da Fabio Tamburini, affiancato da Lucia Annunziata, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Monica Mondardini, Giulio Sapelli, e Giulio Tremonti. "Da imprenditore, voglio sapere come sta cambiando il mondo in seguito a pandemia e guerra e come dovrò fare il mio mestiere. Per questo sarò a Trento nei giorni del Festival, e non solo in veste di presidente del Gruppo 24 Ore. Sono certo che imparerò molto", ha detto Edoardo Garrone.

affaritaliani.it nel Fuori Festival

La nuova formula del Festival prevede anche iniziative di dibattito e approfondimento, che hanno l'obiettivo di "avvicinare anche pubblici diversi", come ha spiegato Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 Ore Eventi. "Abbiamo perciò dato vita a un palinsesto di eventi che tratteranno argomenti non solo di economia ma anche legati al mondo femminile e al ruolo della donna nel mondo del lavoro e nella società. Ma anche eventi sull'arte e la cultura, sull'innovazione e un calendario per i più piccoli". La grande novità di questa nuova edizione è il Fuori Festival, un vero e proprio evento parallelo, al quale parteciperà anche affaritaliani.it, con i talk condotti dal direttore Angelo Maria Perrino, che attraverso interviste a manager di successo darà vita ad un manuale ricco di spunti per la costruzione della propria carriera.

Le iniziative al salone... e in città



Tra le iniziative, l’hackaton "Made in Italy Challenge", organizzato in collaborazione tra Financial Times e Sole 24 Ore, rivolto a giovani innovatori under 35 che dovranno sviluppare nuove idee di business per il rilancio del made in Italy. Inoltre, l'iniziativa "Visioni di futuro", rivolta agli studenti universitari e dottorandi, che invita i giovani a misurarsi su due temi tra quelli maggiormente in primo piano nel dibattito attuale: la parità di genere e la transizione energetica. E ancora, l’"Osservatorio Pnrr", con la presentazione al Festival dei risultati dell’Osservatorio lanciato dal Sole 24Ore nel dicembre 2021 per monitorare lo stato di avanzamento delle sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà protagonista di diversi incontri della manifestazione. Il programma di "Economie dei Territori", con una serie di appuntamenti curati dalle realtà locali di riferimento del territorio Trentino. E poi la sezione "Incontri con gli Autori", con le presentazioni di libri in diverse location della città.

