New York, spari nella metro. Feriti. Sospetto con maschera antigas. VIDEO

Panico a New York: almeno 13 le persone rimaste ferite nella sparatoria nella metropolitana, alla stazione di Sunset Park a Brooklyn.

La polizia sta cercando l'autore della sparatoria, l'uomo sarebbe alto un metro a 60 centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 8.30 del mattino, fra la 36ma strada e la quarta avenue.

Le immagini ritraggono il panico nella stazione, con persone insanguinate sulla banchi e i soccorsi in arrivo.

Una decisione presa in via precauzionale, sempre secondo quanto riportano i media locali citando fonti.

Diverse persone - riferiscono fonti della polizia citate da Abc news - sono state colpite in sparatorie separate che hanno coinvolto un treno in direzione nord a Brooklyn, a New York.

Non è chiaro se le sparatorie sono avvenute sul treno o alla stazione della metropolitana nella 36/ma strada a Sunset Park o alla stazione della 25/ma strada a Greenwood Heights.