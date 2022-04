Fondazione ICSA, organizzato convegno sulla cybersecurity

Fondazione ICSA, organizzato il convegno “Crimini e attacchi informatici: poteri dell’Agenzia Cybersicurezza Nazionale e indagini della magistratura”

Si è svolto ieri, 12 aprile 2022, un incontro organizzato dalla Fondazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis) e sostenuto da Digital Platforms sul tema della cybersicurezza nazionale. La discussione si è focalizzata in particolare sulla nuova organizzazione della cybersecurity italiana, che vede l'Agenzia Cybersicurezza Nazionale (ACN) come assegnataria del potere ispettivo e sanzionatorio in caso di crimini informatici vari e attacchi cyber alle Infrastrutture Critiche. Questa nuova architettura del sistema della cybersecurity potrebbe però provocare degli ipotetici conflitti di interesse fra l'Agenzia Cybersicurezza Nazionale e la Magistratura, i cui ruoli di indagine e investigazione girano attorno alle stesse competenze e responsabilità senza una linea di confine marcata.

L'incontro, dal titolo “Crimini e attacchi informatici: poteri dell’Agenzia Cybersicurezza Nazionale e indagini della magistratura”, si è svolto in doppia modalità: sia in presenza presso il Centro Alti Studi per la Difesa – CASD, all'interno dunque del Palazzo Salviati di Roma, sia in streaming da remoto. Il dibattito scaturito è servito a dare voce a professionisti ed esperti del settore, che hanno parlato delle possibili soluzioni da adottare al fine di evitare eventuali conflittualità fra Magistratura e ACN nelle rispettive azioni di indagine, investigazione ed erogazione di sanzioni amministrative.

A presenziare e aprire l'evento il Presidente della Fondazione ICSA, Gen. S.A. Leonardo Tricarico e l’Amm. Div. Giacinto Ottaviani Direttore della Scuola di Alti Studi Militari, mentre ad aprire il dibattito è intervenuto in rappresentanza del Prof. Roberto Baldoni, l’Ammiraglio Galasso Direttore Operativo dello CSIRT Nazionale presso l ACN.

A intervenire nel corso de convegno si sono susseguiti altri esperti: il Ten. Col. Corrado Federici, Comandante del Reparto Indagini Telematiche del Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri (ROS), il Dott. Ivano Gabrielli, Vicedirettore della Polizia Postale, il Dott. Giovanni Russo, Procuratore Nazionale Aggiunto DNAA – Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dott. Emanuele Gentili, Co-direttore Area Cybersecurity ICSA, founder TS-WAY, il Prof. Bruno Franchi, Presidente Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – ANSV, il Prof. Avv. Angelo Tuzza, Consigliere scientifico ICSA, docente Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. A concludere l'evento, l’On. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia.

In rappresentanza di DP era presente il Vice Presidente per la Difesa e la Cybersecurity Marco Braccioli che ricopre anche l’incarico di Consigliere Scientifico e Co Direttore delle Cyber Initiatives della Fondazione ICSA.