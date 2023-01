Mode e tendenze nel settore delle auto

Tempo fa il noleggio a lungo termine era visto solo come un prodotto per le aziende, oggi, invece, l’interesse verso questo prodotto sta riscontrando sempre più interesse, anche dalle piccole realtà, dai professionisti e dai privati, tutti si avvicinano perché non c’è tempo, si paga il servizio e si sale in macchina, evita le incombenze e i pensieri vari senza avere mille file aperti, e tanti professionisti con i quali interagire.

Il motivo principale della sua diffusione deriva soprattutto dalla possibilità di noleggiare senza anticipi oltre ad essere la soluzione ideale per chi vuole spesso cambiare macchina e velocemente, e modificare la sua scelta entro un periodo di tempo che va da un minimo di due anni ad un massimo (di solito) di quattro. Il cliente paga una rata mensile il cui importo varia a seconda di numerosi fattori, quali il modello, la casa produttrice della macchina e il chilometraggio concordato. Allo scadere del termine stabilito, il conduttore potrà, restituire la vettura alla società di noleggio, o qualora previsto, avere il diritto di prelazione alla consegna. all inclusive e senza imprevisti.

Ultimamente stanno diventando interessanti i noleggi per le ibride plug-in e per le full-elettric che hanno costi di solito elevati a listino e permettono così di avere a disposizione una vettura che non soffre dei blocchi del traffico e con la flessibilità di essere ricaricabili. Di solito quindi quando il valore del veicolo è alto il noleggio può convenire.

“Per me il noleggio a lungo termine è la possibilità di avere tutto in un unico canone mensile all inclusive e senza imprevisti grazie al quale non si hanno sorprese, tra manutenzione, soccorso, assicurazione, gomme, e chi più ne ha più ne metta, il cliente ha solo l’onere del canone mensile perché il back office si occupa di tutto."-dice Gessica Pedilarco, cofounder di YOURENTAL

"A differenza del breve termine, non abbiamo un parco auto nostro, ma siamo broker, dei consulenti attenti e specializzati, possiamo accogliere i nostri clienti in luoghi fisici o tramite web senza far pesare la distanza che ci può essere. Oggi il cliente è sempre più attento ed informato, il nostro compito è quello di orientarlo verso la soluzione più adatta a lui.

Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio ad hoc per ogni singolo cliente, con il quale instauriamo un rapporto di fiducia, perché non fa fede solo il prezzo ma il servizio che offriamo.

You Rental prevede anche la possibilità di dare in permuta o vendere il proprio usato, riducendo il costo da sostenere.

Consegniamo in tutta Italia facendo arrivare la macchina a casa, in ufficio, in vacanza.”.