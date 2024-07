Moriremo tutti di password, documenti e antivirus: i pilastri della nuova tecnocrazia

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

A quando una bella riforma che costringa gli ingegneri e i tecnici informatici a non renderci schiavi delle loro password, dei loro antivirus, di tutto i loro sistemi informatici di protezione? Oggi il mondo sembra essere andato in tilt non per colpa di un attacco hacker, ma per un aggiornamento... di un antivirus. Quindi è come se l'integratore che stiamo prendendo per evitare tra 20 anni di prenderci un infarto ci faccia finire in coma. Roba da pazzi. Ma è roba da pazzi quello con cui ci scontriamo ogni giorno.

Le password e l'illusione della privacy

Anziani e meno anziani che si tengono "il quadernino delle password", con sopra centinaia e centinaia di password diverse. Tutte per la privacy, certo. Con l'agenzia delle entrate che ti manda metà codice via posta e l'altra metà boh, col piccione viaggiatore. L'autenticazione a due fattori, con doppia password, poi bisogna mettere il pin che viene generato dall'app che sta sul cellulare che ovviamente ha il codice o il riconoscimento facciale. In banca hai le due password, l'autenticazione a due fattori (cellulare etc), e poi il PIN dispositivo che però cambia se per caso vuoi fare al telefono. Non ne parliamo per i vari Google eccetera. Nomi utente, roba alfanumerica con caratteri speciali.

Ma non si potrebbe avere tutti un solo documento con sopra tutto?

Tutto questo, a livello globale, fa il paio con la burocrazia tutta italiana per la quale devi avere la patente, che è diversa dalla carta d'identità, che è diversa dal codice fiscale, che è diversa dal passaporto. Ma dico io: non si può avere un solo documento con sopra tutto? Una sola tesserina che racchiuda tutti questi dati, che comunque nelle banche dati pubbliche sono già in comune. Eh no. Troppo semplice. E' così. Tessere e documenti e password. Password su password. Morire dentro una password. Sempre che non ci cada prima in testa un aereo perché qualche fenomeno ha deciso di aggiornare un antivirus che avrebbe dovuto salvarci da una pandemia informatica e invece ha causato il più grande crash degli ultimi anni.