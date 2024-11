40 anni di storia del Trofeo Opel Corsa: dalle origini ai rally elettrici

Era il 1984 quando prendeva il via il Trofeo Opel Corsa, una competizione monomarca nata per avvicinare giovani appassionati al mondo del rally.

Riservato alle Opel Corsa-A 1.3 SR, il campionato seguiva il regolamento internazionale del Gruppo N, offrendo un’opportunità unica di partecipazione al motorsport grazie a costi contenuti e un format accessibile.

Gli inizi del Trofeo Opel Corsa

Il Trofeo nacque sotto l’egida dell’importatore italiano di Opel, sull’onda del successo della Opel Ascona 400 nei rally nazionali e internazionali. Iconici i titoli conquistati da “Tony” Fassina e Rudy Dal Pozzo nel Campionato Italiano Rally del 1981 e il trionfo mondiale di Walter Röhrl e Christian Geistdörfer nel 1982.

L’obiettivo del Trofeo era ambizioso: rendere il rally più accessibile in un’epoca in cui i costi di partecipazione erano proibitivi. La serie si svolgeva nell’ambito della Coppa Italia, su tracciati nazionali di massimo 400 chilometri, ideali per i neofiti.

Un successo immediato

Grazie a iniziative come uno sconto del 14% sull’acquisto della vettura e un kit per l’allestimento rally, il costo complessivo per partecipare si attestava sui 10 milioni di Lire. Il montepremi di 2.250.000 Lire per ogni gara rendeva il Trofeo ancora più allettante.

Il risultato? 64 iscritti nella prima edizione del 1984, che lo consacrarono come il monomarca più affollato dell’epoca. Il campionato continuò con successo per 15 edizioni consecutive, concludendosi nel 1999 in concomitanza con il lancio della terza generazione di Opel Corsa.

Dal passato al futuro: la rivoluzione elettrica

Il testimone del Trofeo Opel Corsa è stato raccolto dall’ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe", il primo campionato rally monomarca elettrico al mondo, inaugurato nel 2021. Questo nuovo capitolo di Opel Motorsport vede protagonista la Opel Corsa Rally Electric, una vettura che unisce sostenibilità, efficienza e prestazioni dinamiche.

L’ADAC Opel Electric Rally Cup rappresenta un territorio inesplorato, spingendo i confini del motorsport verso l’elettrificazione. Opel Motorsport continua così a combinare la sua lunga tradizione di successi con una visione innovativa, tracciando la strada per un futuro più sostenibile senza perdere il fascino e l’emotività che da sempre caratterizzano il mondo del rally.

Un’eredità di successo

Con i suoi 40 anni di storia, il Trofeo Opel Corsa rimane un simbolo di accessibilità e passione nel motorsport. Dalle mitiche competizioni degli anni ’80 e ’90 al presente elettrificato, Opel ha dimostrato una straordinaria capacità di evolversi, senza mai perdere di vista il suo DNA sportivo.

In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro dell’industria automobilistica, la transizione dai motori a combustione interna ai veicoli elettrici segna un nuovo capitolo di successi, confermando Opel come protagonista indiscussa del panorama rally internazionale.