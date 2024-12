CUPRA e Fondazione Joan Miró: un nuovo capitolo per l’arte contemporanea

CUPRA e la Fondazione Joan Miró annunciano una collaborazione che punta a ispirare una nuova generazione di artisti emergenti e promuovere l’arte contemporanea nel mondo.

Il sodalizio, siglato a Barcellona, prevede che CUPRA diventi co-sponsor ufficiale del Premio Joan Miró, un riconoscimento di fama internazionale che valorizza il talento artistico e l’innovazione creativa.

“Vogliamo essere un motore di trasformazione per le nuove generazioni e aiutarle a ispirare la società di domani,” ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. L’azienda, già impegnata in progetti culturali globali, estende così il proprio raggio d’azione verso l’arte contemporanea, investendo anche in iniziative educative rivolte ai giovani.

La Fondazione Joan Miró, nata per preservare e valorizzare l’eredità dell’artista catalano, vede in questa alleanza un’opportunità per rafforzare il proprio ruolo come punto di riferimento per l’arte contemporanea. “Questo accordo ci permette di promuovere i valori di innovazione e libertà creativa che Miró ci ha lasciato in eredità,” ha spiegato Sara Puig, presidente della Fondazione.

Il Premio Joan Miró, assegnato ogni due anni, non solo celebra l’eccellenza artistica, ma offre una piattaforma globale per gli artisti selezionati, con una mostra monografica e un prestigioso catalogo. CUPRA, come co-sponsor, avrà anche un ruolo attivo nella giuria che assegnerà il prossimo premio, contribuendo a dare visibilità internazionale ai giovani talenti.

Questa collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative culturali che vedono CUPRA protagonista. Dal sostegno alla musica, con eventi come il Primavera Sound, al cinema, con l’iniziativa “The Dream Makers”, il marchio dimostra il suo impegno a plasmare la cultura attraverso partnership innovative.

In qualità di co-sponsor del Premio Joan Miró, CUPRA rafforza ulteriormente il legame con Barcellona, città in cui è nato il marchio, e conferma la volontà di utilizzare la cultura come motore di cambiamento sociale.

Con questo nuovo progetto, CUPRA e la Fondazione Joan Miró si propongono di avvicinare l’arte contemporanea alle giovani generazioni, trasformando il modo in cui l’arte influenza la società. Un passo decisivo per ispirare il futuro, restando fedeli ai valori di innovazione e libertà creativa.