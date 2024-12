Mercedes-Benz MANUFAKTUR: L’artigianato incontra l’innovazione a Sindelfingen

Quando si parla di lusso e personalizzazione, Mercedes-Benz si distingue per il suo impegno nel combinare artigianato tradizionale e tecnologie all’avanguardia.

Nel cuore dello stabilimento di Sindelfingen, il programma MANUFAKTUR ridefinisce il concetto di esclusività, offrendo ai clienti la possibilità di creare veicoli che riflettono perfettamente la loro personalità.

Con l'apertura dello Studio MANUFAKTUR, inaugurato il 5 dicembre 2024, Mercedes-Benz amplia ulteriormente le opportunità di individualizzazione per i propri modelli di fascia alta, portando l’esperienza di personalizzazione a un livello superiore.

Lusso Sartoriale per l’Automobile

Il programma MANUFAKTUR permette ai clienti di selezionare ogni dettaglio, dagli esterni alle finiture interne. Che si tratti di verniciature uniche o di tessuti pregiati, ogni elemento viene realizzato con la massima cura. Come sottolinea Michael Schiebe, presidente di Mercedes-AMG e capo delle divisioni Mercedes-Benz G-Class e Maybach: “Grazie al programma MANUFAKTUR, i nostri clienti possono assistere dal vivo alla realizzazione dei loro sogni su quattro ruote.”

Tra le opzioni più innovative, il sistema PixelPaint consente applicazioni di vernici personalizzate con precisione millimetrica, offrendo la possibilità di creare disegni esclusivi direttamente sulla carrozzeria.

Artigianato e Innovazione

Il cuore di MANUFAKTUR risiede nell’abilità dei suoi artigiani, capaci di lavorare a mano ogni dettaglio con precisione millimetrica. Dagli interni in pelle cuciti a mano ai rivestimenti personalizzati, il risultato è un veicolo che racconta una storia unica.

Grazie alla digitalizzazione dei processi, supportata dall’intelligenza artificiale, ogni fase della produzione è ottimizzata per garantire un livello di qualità ineguagliabile. Sistemi avanzati, come i veicoli a guida autonoma (AGV) e il gemello digitale, assicurano flessibilità e precisione, consentendo persino modifiche dell'ultimo minuto.

Studio MANUFAKTUR: L’Esperienza della Personalizzazione

Lo Studio MANUFAKTUR è il luogo dove la magia prende vita. Qui, i clienti possono osservare in prima persona come le loro scelte si trasformano in realtà, dall'installazione delle personalizzazioni alla rifinitura dei dettagli. Questa esperienza immersiva combina artigianato tradizionale e tecnologie futuristiche per creare un momento indimenticabile.

Come spiega Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione Mercedes-Benz: “Nel nostro Studio MANUFAKTUR, offriamo ai clienti un’esperienza di prodotto unica, che combina tradizione e innovazione. È così che manteniamo vivo il sigillo di qualità ‘Made in Sindelfingen’.”

Classe S: L’Eccellenza della Personalizzazione

La Classe S, icona del lusso, rappresenta il culmine delle possibilità offerte dal programma MANUFAKTUR. Con una gamma di nuovi colori e opzioni esclusive in arrivo nel 2025, questa berlina di alta gamma continua a essere un simbolo di eleganza e innovazione.

Una Nuova Era di Lusso

MANUFAKTUR non è solo un programma di personalizzazione, ma un modo di vivere l’automobile come espressione di stile e unicità. Con oltre il 30% dei veicoli di fascia alta venduti dotati di personalizzazioni MANUFAKTUR nella prima metà del 2024, Mercedes-Benz dimostra che il futuro del lusso è fatto su misura.

A Sindelfingen, la tradizione artigianale incontra la tecnologia, e il risultato è un’esperienza senza pari, dove ogni cliente può trasformare la propria auto in un capolavoro unico.