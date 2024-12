Stellantis: copertura speciale per i serbatoi urea dei veicoli Euro 6 Peugeot e Citroën

Stellantis, insieme a Group PSA Italia, introduce un programma di copertura speciale destinato ai clienti Peugeot e Citroën con veicoli diesel Euro 6 dotati di tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction).

Questo programma mira a risolvere le problematiche tecniche relative ai serbatoi di urea, garantendo assistenza anche dopo la scadenza della garanzia legale e convenzionale.

Come funziona la copertura speciale

La copertura prevede contributi personalizzati in base all’età del veicolo e al chilometraggio:

Veicoli con meno di 5 anni e 150.000 km: Stellantis copre il 100% dei costi dei ricambi (categoria 4UA).

Veicoli tra 5 e 8 anni: Stellantis offre una copertura variabile tra il 30% e il 90% dei costi, a seconda del chilometraggio (categoria 4UB).

In tutti i casi, è previsto un contributo di 30 euro per i costi di manodopera.

Novità per i casi di recidiva

Dal 18 aprile 2024, Stellantis ha introdotto una copertura completa per i casi di recidiva (categoria 4UD). Se, dopo una prima sostituzione del serbatoio urea effettuata tramite la Special Coverage, si presenta una nuova necessità di intervento entro 50.000 km o 24 mesi, il cliente avrà diritto al 100% della copertura per ricambi e manodopera, purché l’intervento sia effettuato presso un riparatore autorizzato e documentato da fattura.

Un impegno a lungo termine per i clienti

La copertura speciale è valida fino ad agosto 2028, confermando l’impegno di Stellantis nel garantire assistenza di qualità anche per i veicoli più datati. L’iniziativa si inserisce in una strategia post-vendita che mira a consolidare il rapporto di fiducia con i clienti, offrendo soluzioni concrete per mantenere l’efficienza e l’affidabilità dei veicoli nel tempo.

Tecnologia migliorata per i nuovi modelli

Grazie all’innovazione tecnologica, i nuovi modelli Peugeot e Citroën con motori diesel Euro 6 sono dotati di serbatoi urea migliorati, progettati per ridurre al minimo le problematiche tecniche. Questo garantisce performance ottimali e un minor impatto ambientale, rispecchiando i valori di sostenibilità di Stellantis.

Con questa iniziativa, Stellantis si conferma un punto di riferimento nell’assistenza post-vendita, offrendo un supporto completo ai proprietari di veicoli Peugeot e Citroën, anche oltre i limiti della garanzia convenzionale.