A San Paolo Peugeot apre il Design Lab

Da oltre 210 anni di storia industriale e 131 anni di produzione automobilistica, Peugeot nel 2012 ha lanciato PEUGEOT Design Lab, lo studio di stile dedicato all’ideazione di progetti al di fuori del settore automotive.

Le risorse tecniche e umane del PEUGEOT Design Center, dove ha sede PEUGEOT Design Lab, gli conferiscono una capacità unica in questo settore.

"Tutta l'immaginazione e la creatività dei designer, combinate con l'estrema precisione che lo sviluppo di un'auto richiede, sono applicate allo sviluppo di prodotti e servizi per i Clienti esterni di PEUGEOT Design Lab in tutto il mondo", ha affermato Matthias HOSSANN, Direttore del Design PEUGEOT.

In qualità di casa automobilistica globale, PEUGEOT riunisce professionisti nei suoi team di progettazione che sanno che, qualunque sia il campo, la perfezione dei nuovi prodotti non si limita alla loro funzionalità. "Dobbiamo andare ancora oltre, per offrire allo stesso tempo un'esperienza globale in armonia con i desideri e le aspirazioni che il Cliente stesso spesso non è in grado di percepire", afferma Fabien DARCHE, Direttore Design di Groupe PSA in America Latina, che sarà responsabile delle attività dello studio PEUGEOT Design Lab a San Paolo.

È questa filosofia che consente al team di PEUGEOT Design Lab di San Paolo di integrarsi e fornire supporto quando si tratta di soddisfare le richieste locali per lo sviluppo di prodotti non automobilistici e di collaborare con gli studi di Parigi, Shanghai e San Francisco.

Fiducioso ed entusiasta del progetto PEUGEOT Design Lab di San Paolo, Fabien DARCHE aggiunge: “Consolideremo lo studio PEUGEOT Design Lab in Brasile non solo portando il know-how, l'esperienza e l'eccellenza del design di PEUGEOT nel settore automobilistico, ma soprattutto offrendo ai Clienti la possibilità di trovare la raffinatezza e l'eleganza dello stile di PEUGEOT in altri prodotti e servizi”.

UNA SPECIALITÀ: IL GLOBAL BRAND DESIGN

Il Global Brand Design è il fondamento stesso di PEUGEOT Design Lab. È la padronanza di tutto ciò che, direttamente o indirettamente, costituisce un Marchio agli occhi dei propri Clienti, cioè non deve solo offrire prodotti ma anche costruire una brand experience coerente.

In un mondo sempre più globalizzato e competitivo, lo studio PEUGEOT Design Lab definisce per i propri Clienti un'identità di Marca unica e forte, essenziale per l'identificazione, il successo e la sostenibilità del brand.

Come sottolinea Jean-Philippe IMPARATO, Direttore Marchio PEUGEOT, "La nostra missione principale come Marchio è anticipare i desideri e le esigenze dei nostri Clienti in termini di qualità, sicurezza e contenuto e incanalare tutto questo in un sorprendente, innovativo e attraente progetto".

PEUGEOT Design Lab interverrà quindi in ambiti tanto diversi come la brand image, in termini di creazione, sviluppo, industrializzazione e comunicazione.

La creazione di nuovi prodotti può a volte creare co-investimenti tra PEUGEOT Design Lab e il Marchio partner. A seconda del progetto, questa collaborazione può variare da partnership a co-branding.

Infine, nel corso della sua storia, PEUGEOT ha dimostrato un profondo impegno sociale. PEUGEOT Design Lab continuerà questa tradizione aprendo le porte a progetti no profit.

ORGANIZZAZIONE

Arnault GOURNAC - Direttore del PEUGEOT Design Lab.

Designer per formazione, Arnault GOURNAC è stato nominato Direttore di PEUGEOT Design Lab nel maggio 2019. Supervisiona anche il Marchio PEUGEOT Cycles e il design dei prodotti PEUGEOT lifestyle.

Fabien DARCHE – Capo dello Studio di Design PSA Brasile e Responsabile di PEUGEOT Design Lab Brasile.

Il francese Fabien DARCHE, 41 anni, possiede competenze tecniche e progettuali: ingegnere meccanico laureato alla University of Technology di Compiègne, in Francia, specializzato in design industriale, perfezionato poi in Australia, presso la Queensland University of Technology, dove ha studiato Product Design. Dal 2001 ha ricoperto diversi incarichi nel reparto di Design di Groupe PSA. Ha lavorato, in particolare, alla creazione di concept car e veicoli di produzione per i Marchi del gruppo (PEUGEOT, Citroën e DS Automobiles), il che gli ha permesso di acquisire una vasta esperienza nel settore del design automobilistico. Interagisce professionalmente con il Brasile dal 2008. Nel 2011 è entrato nel Latin America Design Center e nel 2020 è diventato Direttore Artistico dello Studio di San Paolo.

Marcio ANTUNES – Direttore Design Project.

Brasiliano, 38 anni, Marcio ANTUNES è un ingegnere di produzione, laureato al Centro Universitario FEI (Facoltà di Ingegneria Industriale). Si dedica allo sviluppo di progetti dal 1998, lavorando in varie aree di sviluppo automotive in Brasile, come la progettazione di prodotti, lo sviluppo di strumenti, i prototipi e, soprattutto, l'industrializzazione del design. Ha iniziato la sua carriera in Groupe PSA nel 2011, nel campo della progettazione di prototipi e modelli fisici di stile. Nel 2020 diventa Direttore Project Design all'interno del Dipartimento di Design dell'America Latina.

Dal 2012, PEUGEOT Design Lab collabora con Clienti prestigiosi, tra cui Pleyel Piano, Airbus Aviation e Bénéteau.

PLEYEL PIANO

Pleyel Piano Factory e PEUGEOT Design Lab hanno collaborato per progettare un pianoforte che reinventa i codici del mondo della musica.

Il meccanismo del pianoforte è abbassato per allineare il suo coperchio superiore con la tastiera. Per la prima volta nella storia, il pubblico può infatti vedere l'artista suonare da qualsiasi angolazione. Ciò mette in mostra le mani del pianista e crea una maggiore interazione con il pubblico stesso.

Inoltre, il pianista ascolta il suono del pianoforte con una qualità mai raggiunta prima. Il meccanismo del pianoforte ribassato, non ostacola più la proiezione/propagazione del suono che diventa quindi immediata.

Mentre il pianoforte conserva la lacca nera come una delle caratteristiche classiche del mondo pianistico, Peugeot Design Lab ha completamente rivisitato lo strumento cercando di cambiare tutti i codici tradizionali, in termini di volume, ergonomia e design. Il pianoforte incarna la qualità e la raffinatezza del mondo automobilistico.

Ad esempio, la sua silhouette leggera e strutturata a volte assume l'aspetto di una barca da regata, con le superfici scolpite e l'aspetto aerodinamico.

ELICOTTERO AIRBUS

Le linee eleganti e dinamiche dell'elicottero H160 reinterpretano l'identità visiva degli elicotteri per Airbus ed esprimono un vero salto generazionale incarnato dal modello.

Il design dell'elicottero H160 - all'epoca progetto X4, fu progettato dai designer di PEUGEOT Design Lab durante una competizione di stile, segnando il desiderio di Airbus Helicopters di aprirsi a nuove tendenze e proporre un nuovo stile.

La silhouette futuristica dell'H160, esaltata da finestre affusolate è il culmine del lavoro svolto. Lo stile reinventa l'identità dell'elicottero della generazione precedente, il Dauphin, il cui muso caratteristico è ora più moderno. La fluidità della linea dell’H160 riflette l'efficienza e la silenziosità delle operazioni del velivolo, consentite da molteplici innovazioni: carenatura in materiale composito, stabilizzatore posteriore biplano, rotore di coda posteriore inclinato, pale Blue Edge.

SEA DRIVE CONCEPT

PEUGEOT Design Lab ha collaborato con BENETEAU, leader mondiale nella nautica da diporto, per progettare una funzionalità che declina le caratteristiche di intuitività e di facilità di utilizzo proprie del PEUGEOT i-Cockpit® nella tecnologia connessa Ship Control® sviluppata da BENETEAU.

Il Sea Drive Concept, che esalta il meglio dei due mondi, esplora quello che potrebbe essere il futuro della plancia di comando nella nautica.

Il Sea Drive Concept è frutto di una collaborazione tra due programmi innovativi e di un dialogo tra due universi. Sin dal primo sguardo, sono visibili le diverse componenti tipiche del PEUGEOT i-Cockpit®.

· Il volante di dimensioni ridotte, derivato direttamente dal mondo dell’auto. Come nelle ultime produzioni del Marchio del Leone, la sua dimensione assicura maneggevolezza e praticità

· Un grande touchscreen da 17 pollici che visualizza l’interfaccia Ship Control® e permette un accesso immediato alle funzionalità elettroniche dell’imbarcazione

· Un tablet amovibile che consente di visualizzare le principali informazioni di navigazione nell’asse visivo del pilota

· I «toggle switches» disposti su entrambi i lati del volante offrono un accesso diretto e costante alle funzioni principali

L'espansione di PEUGEOT Design Lab fa parte dello sviluppo internazionale del Marchio del Leone, che mira ad aumentare la sua presenza nel mondo attraverso prodotti e servizi che assicurano prestazioni eccellenti in uno dei mercati più competitivi: quello europeo.