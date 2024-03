Abarth celebra 75 Anni con la Nuova 600e Scorpionissima, icona di potenza

In occasione del suo 75° anniversario, Abarth ha deciso di fare un regalo molto speciale alla sua appassionata community, svelando tre foto inedite della nuova Abarth 600e Scorpionissima.

Questa vettura non è solo la Abarth più potente mai realizzata, con i suoi impressionanti 240 CV, ma è anche un tributo alla ricca eredità del marchio nello sport automobilistico, arricchita da componenti racing e da un design interno che fonde eleganza e spirito competitivo.

L'abitacolo della nuova Abarth 600e Scorpionissima è un vero e proprio capolavoro di design, dove l'accattivante si fonde con il funzionale. Dotata di una plancia impreziosita dalle grafiche Abarth, sedili dedicati ispirati al mondo delle competizioni e un volante sportivo rivestito in pelle e Alcantara®, questa auto promette di offrire un'esperienza di guida unica. I dettagli come il simbolo dello Scorpione sul volante e le cuciture colorate accentuano ulteriormente l'aura esclusiva dell'abitacolo.

Oltre al design, la Abarth 600e Scorpionissima si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate. Il differenziale meccanico a slittamento limitato assicura una guida precisa e performante, mentre il sistema di infotainment con grafiche dedicate Abarth e il Sound Generator offrono al guidatore una connettività di alto livello e la possibilità di godere dell'inconfondibile sound Abarth.

Con la promessa di più sorprese e l'appuntamento fissato per il prossimo giugno per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vettura, Abarth continua a dimostrare il suo impegno nell'offrire auto di alta qualità che eccellono tanto nella performance quanto nel design. La Nuova Abarth 600e Scorpionissima non è solo un omaggio al passato glorioso del marchio, ma anche una visione audace del suo futuro.