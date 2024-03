Abarth festeggia 75 anni di record e innovazione

Il marchio Abarth, sinonimo di prestazioni eccellenti e di una ricca storia nel mondo dell'automobilismo, celebra quest'anno il suo 75° anniversario.

Una storia fatta di velocità, innovazione e passione che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati di tutto il mondo. In occasione di questo importante traguardo, il dipartimento Heritage di Stellantis ha allestito una mostra temporanea presso l’Heritage Hub di Torino, un vero e proprio tempio dedicato agli amanti delle quattro ruote.

La mostra, che aprirà i battenti il 12 aprile, proporrà una selezione di 38 veicoli iconici, tra cui spiccano pezzi unici provenienti da collezioni private e dal patrimonio di Stellantis. I visitatori avranno l'occasione di ammirare da vicino la prima Fiat 500 elaborata da Carlo Abarth nel 1958, la leggendaria Abarth 1000 degli anni Sessanta e la nuovissima Abarth 695 75° Anniversario, prodotta in una serie limitata di 1368 esemplari per celebrare il 75° anniversario del marchio.

Ma la mostra non è solo un'occasione per rivivere i momenti gloriosi del passato. Essa rappresenta anche un ponte verso il futuro, dimostrando come il marchio continui a innovarsi, mantenendo fede alla filosofia del suo fondatore: massime prestazioni, cura artigianale e costante ricerca tecnologica. Dal 1949, anno della sua fondazione da parte di Carlo Abarth, fino ai giorni nostri, il marchio ha continuato a evolversi, spingendo sempre oltre i confini dell'ingegneria automobilistica.

La rinascita di Abarth nel 2008 ha segnato l'inizio di una nuova era di successi, con il lancio di modelli innovativi che hanno saputo coniugare tradizione e modernità. Oggi, con la nuova Abarth 695 75° Anniversario e la collaborazione con Stellantis Motorsport per la creazione della Nuova Abarth 600e, il marchio dimostra ancora una volta il suo impegno nel trasformare l'ordinario in straordinario.

Visita la mostra all'Heritage Hub per immergerti nella storia di un marchio che continua a far sognare gli appassionati di automobilismo in tutto il mondo. Un'esperienza unica per celebrare insieme i 75 anni di un'icona indimenticabile dell'automobilismo.