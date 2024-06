ADAC Opel Electric Rally Cup: leadership verde nei rally europei

Giunta alla sua quarta stagione, l'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" si è consolidata come una delle competizioni più innovative e sostenibili del panorama dei rally europei.

Con una partecipazione eterogenea di giovani squadre provenienti da otto nazioni, tra cui almeno tre equipaggi interamente femminili, la Cup offre uno spettacolo di alto livello su impegnative prove speciali in Germania, Austria, Francia, Repubblica Ceca e Paesi Bassi.

Un'Impegno Verso la Sostenibilità

La ADAC Opel Electric Rally Cup non si distingue solo per le sue ambizioni sportive e il convincente concetto di sviluppo dei piloti, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità. La vittoria del Sustainability Award 2023, assegnato dalla German Motorsport Association (DMSB), sottolinea ufficialmente l'integrità complessiva del progetto. La competizione dimostra che prestazioni sportive e responsabilità ecologica possono andare di pari passo.

Prestazioni e Durabilità della Opel Corsa Rally Electric

La Opel Corsa Rally Electric, cuore della competizione, è dotata di componenti identici alla versione di serie, come il motore elettrico da 100 kW (136 CV), l'inverter e la batteria. Questi componenti hanno superato le aspettative in termini di durata e affidabilità. "Le vetture parteciperanno alla loro quarta stagione nel 2024 senza che noi abbiamo avuto un solo problema con le batterie", afferma Jörg Schrott, Direttore di Opel Motorsport. La vettura di sviluppo ha percorso quasi 15.000 chilometri in rally, e recenti test di laboratorio hanno confermato una capacità residua del 96%, dimostrando la validità delle promesse di Opel riguardo alla durabilità della batteria.

Innovativa Infrastruttura di Ricarica

Un elemento chiave del successo della Cup è la sua infrastruttura di ricarica unica nel suo genere, che utilizza esclusivamente elettricità ecologica rinnovabile. L'elettricità, prelevata da punti di accesso frequenti nei paesi europei, viene convertita in 1.000 volt DC (corrente continua) e distribuita ai "cubi di ricarica" a disposizione di ogni squadra. Le Opel Corsa Rally Electric possono essere caricate con una potenza fino a 100 kW, permettendo una ricarica completa in meno di 25 minuti durante i normali lavori di manutenzione, rendendole pronte per la successiva prova speciale.

Uso Consapevole delle Risorse

Il concetto globale di sostenibilità della ADAC Opel Electric Rally Cup include anche l'uso consapevole delle risorse naturali e la responsabilità ecologica di tutti i partecipanti. Nei parchi assistenza, la gestione dei rifiuti e la pulizia sono prioritarie, con un forte focus sulla separazione dei rifiuti. Tutti i partecipanti utilizzano borracce in plastica riciclabile, riempite da distributori d'acqua, e nell'hospitality del Campionato vengono utilizzate solo bottiglie recuperabili.

Partner Ecologici

La scelta del partner per l'abbigliamento delle squadre, VAUDE, riflette ulteriormente l'impegno ecologico della Cup. VAUDE, azienda tedesca recentemente insignita del "Premio tedesco per la sostenibilità 2024", produce abbigliamento di alta qualità ed ecologicamente sostenibile. I loro prodotti "Rethink" sono costituiti per il 95% da monomateriali riciclabili, consentendo un ciclo tessile quasi chiuso. Quasi tutti i prodotti VAUDE recano il "Punto Verde" tedesco, un sigillo per i tessuti prodotti in modo sostenibile dal punto di vista sociale ed ecologico.

Visione Futura

"La sostenibilità è spesso usata come parola d'ordine per le campagne di marketing", afferma Schrott. "Qui nell'ADAC Opel Electric Rally Cup, non solo promuoviamo la sostenibilità, ma la viviamo anche. Dal 2021, Opel sta dimostrando che i rally elettrici funzionano non solo in termini di prestazioni e aspetti sportivi, ma anche per quanto riguarda la responsabilità ecologica".

L'ADAC Opel Electric Rally Cup rappresenta un modello di come le competizioni motoristiche possano evolversi per diventare più sostenibili senza sacrificare le prestazioni. Con il suo innovativo approccio alla mobilità elettrica e la forte enfasi sulla responsabilità ecologica, la Cup sta tracciando la strada per il futuro dei rally. Grazie a un'infrastruttura di ricarica all'avanguardia, una gestione responsabile delle risorse e partner ecologici come VAUDE, la ADAC Opel Electric Rally Cup non solo si afferma come leader nel motorsport ecologico, ma ispira anche il cambiamento in tutta l'industria automobilistica.

Opel e l'ADAC continuano a dimostrare che l'innovazione e la sostenibilità possono coesistere, offrendo un'esperienza sportiva di alto livello e promuovendo un futuro più verde per i rally europei.