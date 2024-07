Addio alla Smart Fortwo: un’era di mobilità urbana si conclude

La Smart Fortwo, iconica auto che ha rivoluzionato la mobilità urbana, chiude la sua straordinaria avventura con la consegna dell’ultimo modello prodotto per il mercato italiano.

Per oltre 25 anni, questa piccola ma potente vettura ha conquistato il cuore di oltre 650.000 italiani, diventando non solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio simbolo di innovazione e stile.

La storia della Smart Fortwo in Italia è un viaggio attraverso innovazioni tecniche e culturali che hanno trasformato la percezione della mobilità cittadina. Lanciata come un concept unico, concentrato in appena 2 metri e 70, la Fortwo ha rivoluzionato il modo di muoversi nelle affollate strade italiane. Dall'introduzione del car sharing a flusso libero al suo design iconico, la Smart Fortwo ha sempre cercato di andare oltre la semplice definizione di automobile, diventando un elemento funzionale e simpatico del paesaggio urbano.

Il design distintivo della Fortwo le ha guadagnato un posto d’onore nel prestigioso Museum of Modern Art (MoMA) di New York, sottolineando il suo status di opera d'arte su ruote. Questo riconoscimento è solo uno dei tanti che la Fortwo ha accumulato nel corso degli anni, grazie anche a una serie di campagne pubblicitarie rivoluzionarie e a formule di vendita innovative come il “e puoi restituirla quando vuoi”, che hanno ridefinito le regole del mercato automobilistico.

Maurizio Zaccaria, direttore vendite di Mercedes-Benz Cars Italia, ha dichiarato: "Qualche anno fa, il lancio dell’ultima generazione endotermica di Fortwo fu accompagnato da uno slogan che racchiude in sé una buona parte dell’essenza stessa di Smart: tutto resta diverso. In tutti questi anni, Smart è sempre riuscita a reinventarsi, senza mai perdere la propria identità. Ed è proprio questa una delle chiavi del suo successo: ha voluto sempre guardare oltre il semplice concetto di automobile, pensare fuori dal coro, per conquistare la scena come una solista fuoriclasse e non come una semplice eco."

La relazione tra Smart e gli italiani è stata unica nel suo genere, un vero e proprio punto di riferimento globale. Nessun altro paese è riuscito a creare un legame così profondo con questo marchio, portando la Smart Fortwo a diventare un trendsetter nel mercato automobilistico. L’utilizzo del bicolor per la livrea della carrozzeria e lo sviluppo di serie speciali esclusive sono solo alcuni esempi del ruolo pionieristico che la Fortwo ha ricoperto.

L'ultimo cliente di Smart Fortwo in Italia è Gaia Pisani, una giovane avvocatessa milanese che, con la sua nuova Smart EQ Fortwo, si fa ambasciatrice di una mobilità intelligente, a zero emissioni e sempre alla moda. La scelta di Milano, e non di Roma, storica roccaforte di Smart con oltre 200.000 unità immatricolate dal 1998, per l’ultima consegna segna simbolicamente la chiusura di un capitolo importante nella storia della mobilità urbana in Italia.

Con l’addio alla Smart Fortwo, si chiude un’epoca di innovazione e stile che ha lasciato un segno indelebile nella cultura automobilistica italiana. Il viaggio della Fortwo è stato caratterizzato da un continuo desiderio di innovare e di andare oltre, mantenendo sempre la propria identità unica. Mentre l'ultima Smart Fortwo lascia le strade italiane, lascia anche un’eredità di cambiamento e progresso che continuerà a influenzare la mobilità urbana per gli anni a venire.