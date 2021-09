Al 78° Open d’Italia di Golf, Edoardo Molinari si aggiudica la DS4 e-Tense

Grazie a questa prova eccezionale, il giocatore italiano si aggiudica la DS 4 E-TENSE messa in palio dal Title Sponsor dell’evento.

"Hole in one” show, Edoardo Molinari si aggiudica la DS4 E-Tense Business 225 cv grazie a un exploit sul Green del Marco Simone Golf Club.

Prova da applausi per Edoardo Molinari in occasione del 78° Open d’Italia di Golf. La hole in one realizzata alla buca 7 (par 3, da 219 yard, 200 metri), con un ferro 5, gli è valsa una DS4 E-Tense Business 225 cv del valore di 40.750,00 euro messa in palio da DS Automobiles, Title Sponsor dell’Open d’Italia.

DS Automobiles ha premiato il torinese quale primo giocatore a realizzare una buca in uno alla 7.

Eccellenza, eleganza nel movimento e prestazione da primato sono caratteristiche comuni al gesto sportivo realizzato da Edoardo Molinari e all’arte in viaggio che rappresenta DS 4 E-TENSE, premio spettante al giocatore che realizza una buca con un solo colpo.

Basata su una profonda evoluzione della piattaforma EMP2 con il 70% di parti nuove o esclusive, DS 4 propone sin dal lancio la tecnologia ibrida plug-in (225 cavalli e fino a 55 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni sul ciclo combinato WLTP). Un sistema di infotainment di nuova generazione, ausili alla guida mai visti prima nel segmento C-Premium e un'innovativa proiezione delle informazioni contraddistinguono DS 4.

Un modello unico nel mercato, come è stato unico il colpo messo a segno da Molinari in occasione del più importante torneo italiano nel mondo del Golf.