AL GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED 2023 Alpine svela il futuro elettrico

Al Goodwood Festival of Speed 2023, Alpine porterà tutta una serie di entusiasmanti concept-car elettrificate

che lasciano presagire come sarà il futuro della Marca, tra cui saranno presenti anche l’Alpine A290_β, lanciata di recente, e l’Alpine A110 E-ternité.

Subito dopo il lancio mondiale a Bristol, l’Alpine A290_β sarà presentata sulla cronoscalata lunga 1,86 km per tutti e quattro i giorni dell’evento nell’ambito dell’esposizione First Glance (a prima vista) e sarà guidata da David Praschl, pilota di sviluppo di Alpine. L’Alpine A290_β offrirà ai visitatori un emozionante accenno al futuro della leggendaria Marca, nonché la sua visione delle prossime compatte sportive.

L'Alpine A110 E-ternité sarà esposta su Electric Avenue a Goodwood. Questa decapottabile sportiva 100% elettrica dimostra come la filosofia della Marca incentrata su leggerezza e maneggevolezza si possa tradurre in un futuro completamente elettrico, mantenendo e assicurando anche il futuro dell’illustre nome Alpine.

Alpine esporrà anche l’Alpine A110 R, radicalmente nuova, che vanta esclusive migliorie apportate alla carrozzeria e al telaio per ottenere sostanziali riduzioni di peso ed un sensazionale aumento delle prestazioni e della maneggevolezza. Il motore turbo da 300 cv, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, riecheggerà sul famoso muro di selce nei quattro giri che effettuerà sulla collina di Goodwood giovedì 13 luglio.

L'A110 R sarà affiancata dall’Alpine A110 R Le Mans, serie limitata svelata di recente per celebrare il centenario di Le Mans, che correrà sulla collina per tutti e quattro i giorni dell’evento. L’A110 R Le Mans, edizione che consta di sole 100 unità, si basa sull’A110 R e presenta cerchi in carbonio con rivestimento e pinze dei freni blu, shark antenna ispirata all’auto da corsa Alpine A480 LMP1 e scritte Le Mans negli interni.

Sembra che l'iconica Marca di auto sportive, che lascia un po’ di spazio alle congetture e all’attesa, svelerà notizie su un’ulteriore edizione speciale di Alpine che dovrebbe fare la sua comparsa al Festival. Maggiori informazioni saranno comunicate in prossimità dell’evento.

Il Festival of Speed durerà quattro giorni, da giovedì 13 a domenica 16 luglio, nella spettacolare cornice della Goodwood House nel West Sussex.