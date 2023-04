Al New York International Auto Show debutta la nuova Jeep Wrangler

I modelli Rubicon aumentano ulteriormente le leggendarie capacità off-road di Wrangler

con un verricello Warn da 8.000 lb (3629 kg) di serie, un rapporto di trasmissione fino a 100:1 e un nuovo assale posteriore rigido Dana 44 HD full-float, che consente ai clienti di utilizzare pneumatici maggiorati e di trainare fino a 5.000 lb (2267 kg).

Il nuovo modello Willys offre prestazioni superiori grazie agli pneumatici più grandi, a un’altezza da terra implementata, a parafanghi alti e alla trazione aumentata.

L’iconica Wrangler presenta una nuova griglia frontale Seven Slots, un’antenna stealth integrata nel parabrezza, 10 nuovi design per i cerchi e diverse opzioni per i viaggi open-air in piena libertà, tra cui l’esclusivo tetto Sky One-Touch Powertop.

Interni raffinati che presentano ancora più tecnologia e ulteriori caratteristiche, tra cui i sedili anteriori regolabili elettricamente a 12 posizioni, una nuova plancia portastrumenti con sistema Uconnect 5 e la migliore radio touchscreen da 12,3 pollici della categoria, con Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie.

Di serie, ora Jeep Wrangler offre airbag laterali a tendina per la prima e la seconda fila e i sistemi Forward Collision Warning (versione Sport S e successive) e Cruise Control avanzato con arresto (versione Sport S e successive).

Due nuovi modelli ampliano l’impareggiabile gamma Wrangler:

Sport S 4xe riduce al minimo il prezzo di ingresso per il PHEV più venduto in America

Rubicon X esalta la denominazione Rubicon con pneumatici da 35 pollici di serie (motorizzazioni automatiche da 2.0 e 3.6 litri), telecamera off-road integrata e paraurti in acciaio

La prima applicazione in fabbrica di Trails Offroad offre 62 guide complete per tracciati Jeep® Badge of Honor caricate direttamente nel sistema Uconnect 5, con un abbonamento aggiornabile che sblocca il catalogo completo delle oltre 3.000 guide di Trails Offroad.

Continuando a perseguire l’obiettivo di produrre i SUV più capaci e sostenibili sul mercato, capaci di offrire una libertà a zero emissioni, Jeep Wrangler 4xe continua a essere il PHEV più venduto in America.

Novità del 2024, la Wrangler 4xe offre Jeep 4xe Power Box, che dispone di quattro prese da 120 V e 30 A di uscita totale per consentire al pacco batteria di alimentare dispositivi esterni.

Entro la fine del 2025, l’intera gamma nordamericana del marchio Jeep sarà elettrificata. Entro il 2030, il 50% delle vendite del marchio Jeep negli Stati Uniti sarà costituito da veicoli completamente elettrici.