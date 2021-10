Al TTG Travel Experience di Rimini debutta il nuovo Ford Tourneo Connect

In occasione della 58ma edizione dell’exhibition che ogni anno riunisce per tre giorni, nei padiglioni della fiera romagnola, operatori provenienti da tutto il mondo e player strategici delle principali aziende del comparto, l’Ovale Blu svela in anteprima mondiale il nuovo Tourneo Connect, il multi-activity vehicle di Ford versatile e connesso, adatto per il lavoro e per il tempo libero.

Spazioso e modulare, il nuovo Tourneo Connect ospita fino a sette passeggeri ed è disponibile in due differenti lunghezze. Declinato nei tre allestimenti Active, Titanium e Sport, il nuovo Tourneo Connect porta ad un livello superiore la tecnologia di bordo nella categoria dei multi-activity vehicle per il trasporto persone, introducendo un cockpit digitale dotato di tutte le informazioni utili al conducente e ben 19 sistemi di assistenza alla guida per garantire sicurezza e comfort a bordo.

La fiera riminese rappresenta l’occasione per scoprire la gamma dei people mover dell’Ovale Blu per il trasporto persone. Presso lo stand Ford al TTG Travel Experience è possibile vedere anche il Tourneo Custom, leader indiscusso del suo segmento, con nove posti disponibili e la possibilità di configurare le due file posteriori in formato conferenza per organizzare le proprie riunioni anche “on the road”.

Il Tourneo Custom è disponibile con una gamma completa di motori, composta dalle versioni diesel EcoBlue 2.0 litri da 185 CV, EcoBlue Hybrid con una batteria da 48 V e Plug-in Hybrid con tecnologia Geofencing, sviluppata per migliorare la qualità dell’aria. Utilizzando i dati di localizzazione in tempo reale, il Tourneo Custom passa automaticamente alla modalità elettrica quando entra in aree predefinite, come ad esempio le ZTL urbane. È possibile, inoltre, creare “aree verdi” personalizzate per utilizzare una guida a zero emissioni nei pressi di luoghi come scuole, parchi giochi o depositi. La tecnologia permette anche di registrare i percorsi effettuati in modalità full electric nelle aree a basse emissioni.

Accanto a questo modello è esposto il “gigante” dell’Ovale Blu per il trasporto passeggeri. Il Transit Minibus ospita fino a 18 persone ed è equipaggiato con motore diesel EcoBlue da 170 CV. Lungo 6.704 mm, il Minibus targato Transit dispone del FordPass Connect, il modem integrato che consente di rimanere sempre connessi quando si è a bordo. Il veicolo da 18 posti è equipaggiato con una vasta dotazione di sistemi di assistenza alla guida tra cui il controllo della velocità di crociera adattivo e il sistema di frenata automatica.

Al TTG Travel Experience Ford conferma il suo impegno a sostegno di una mobilità accessibile, confortevole e a disposizioni di tutti, comprese le categorie più deboli. Presso lo stand del quartiere fieristico è presente, infatti, un Transit Custom Combi, modificato da Focaccia Group, allestitore certificato Ford QVM, per offrire le migliori soluzioni di mobilità accessibile nel mondo del trasporto dedicato ai passeggeri diversamente abili. Pratico e confortevole, il Transit Custom Combi allestito è disponibile con un sollevatore doppio braccio o con una rampa manuale disinstallabile, nelle versioni a passo lungo e a passo corto. Nella variante con tetto alto, inoltre, raggiunge un’altezza interna fino a 1,80 m. Funzionale, confortevole e compatto al tempo stesso, è il veicolo che meglio si adatta al trasporto professionale di persone in carrozzina sia per NCC, alberghi e realtà turistiche che per Associazioni e Cooperative.

Una gamma di prodotti people mover completa e flessibile, pensata per adattarsi alle esigenze dei privati, e non solo, anche nell’ambito della promozione e dell’attività turistica.