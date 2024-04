Alfa Romeo chiude il primo trimestre in crescita in Italia

Alfa Romeo si appresta a inaugurare una nuova era con il debutto imminente della Milano, una compatta che promette di ridefinire il segmento B sia in Italia che in Europa.

Il lancio, previsto per il 10 aprile nella città che dà il nome al modello e culla del brand, è atteso con grande entusiasmo sia dalla casa madre che dagli appassionati di automobili. Il primo trimestre del 2024 ha già visto Alfa Romeo mantenere una quota di mercato dell'1,5%, confermando le performance dell'anno precedente, con circa 6.600 unità vendute. Un segnale positivo che dimostra come, nonostante le incertezze del periodo, il marchio non solo abbia rafforzato la propria posizione, ma si appresti anche a vivere uno degli eventi più emozionanti della sua storia recente.

Tra i modelli di punta, il Tonale continua a brillare, conquistando il 5,7% nel segmento dei C-SUV a marzo, registrando un incremento dello 0,7% rispetto al marzo 2023. Questi risultati evidenziano la capacità di Alfa Romeo di combinare performance, stile e innovazione, tratti distintivi che hanno sempre contraddistinto il brand.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, esprime ottimismo riguardo il futuro, soprattutto con l'introduzione della Milano. "Sono certo che la nuova compatta sarà la carta vincente che ci permetterà di crescere in termini di volumi, quote e Brand Reputation," afferma Russo. L'introduzione della Milano non rappresenta solo un'aggiunta alla gamma di prodotti Alfa Romeo, ma segna l'inizio di un nuovo capitolo ricco di emozioni autentiche, scritto insieme agli appassionati di un marchio che incarna la nobiltà dello sport italiano.

Con un occhio sempre rivolto all'innovazione e al rafforzamento della propria identità sul mercato, Alfa Romeo dimostra ancora una volta la sua capacità di anticipare le tendenze e di rispondere efficacemente alle esigenze di un pubblico esigente e appassionato. L'attesa per il debutto della Milano è un momento chiave per il marchio, che si prepara a consolidare ulteriormente la sua presenza nel settore automobilistico, offrendo una nuova dimostrazione di eccellenza e sportività all'italiana.