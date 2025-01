Alfa Romeo protagonista al Bruxelles Motor Show 2025: debutto mondiale per Junior Q4 e serie speciale Intensa

La 101ª edizione del Bruxelles Motor Show 2025 accoglie il marchio Alfa Romeo come grande protagonista, con un doppio debutto mondiale

che promette di entusiasmare gli appassionati e confermare il DNA sportivo del brand. Sotto i riflettori ci sono due grandi novità: la Junior Ibrida Q4 e la nuova serie speciale Intensa, declinata su tutta la gamma.

Junior Ibrida Q4: la trazione integrale intelligente

Al centro della scena c'è la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, un B-SUV premium che amplia la gamma del marchio con una proposta moderna e versatile. Disponibile in due versioni ibride e due elettriche, la Junior Q4 si distingue per un sistema di trazione integrale intelligente che garantisce massima sicurezza in ogni condizione di guida.

La configurazione prevede un motore a combustione interna turbo da 1,2 litri abbinato a due motori elettrici: uno sull'asse anteriore integrato nel cambio automatico a doppia frizione e uno sull'asse posteriore per una trazione senza collegamento fisico tra i due assi. Grazie alla tecnologia Power Looping, la trazione integrale rimane attiva anche quando la batteria è quasi scarica, assicurando sempre prestazioni elevate.

Con una potenza totale di 136 CV nella versione ibrida e fino a 280 CV nella versione elettrica più potente, la Junior Q4 è progettata per offrire una guida sicura e dinamica, ideale sia per le strade urbane sia per i percorsi più impegnativi.

Serie speciale Intensa: un omaggio alla passione Alfa Romeo

La nuova serie speciale Intensa rappresenta un tributo all’essenza del marchio Alfa Romeo. Disponibile su Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, questa serie si distingue per dettagli esclusivi di design e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

La Tonale Intensa, ad esempio, sfoggia cerchi in lega bicolore da 20 pollici, pinze freno nere con dettagli in oro chiaro e una livrea disponibile in tre colorazioni: Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa. Gli interni sono raffinati, con sedili in Alcantara nera impreziositi da cuciture color cuoio e loghi ricamati.

Stelvio Intensa si distingue per il tricolore sugli specchietti laterali e i cerchi in lega diamantati da 20 pollici. Gli interni combinano sportività e lusso, con sedili in pelle color cuoio e una plancia rivestita in materiali pregiati.

La Giulia Intensa, invece, punta su un design elegante e sportivo, con cerchi da 19 pollici, pinze freno nere e dettagli dorati. Gli interni sono caratterizzati da un raffinato mix di pelle e Alcantara, con impunture a contrasto e loghi esclusivi.

La 33 Stradale: l’icona che guarda al futuro

Tra le vetture più ammirate allo stand Alfa Romeo c'è la nuova 33 Stradale. Realizzata in soli 33 esemplari, questa coupé è un omaggio all’omonimo modello del 1967, considerato una delle auto più belle di sempre.

La nuova 33 Stradale è frutto di un processo artigianale unico, curato dalla “Bottega” Alfa Romeo. Ogni esemplare è stato personalizzato in collaborazione con i clienti, seguendo la tradizione delle officine italiane degli anni Sessanta.

Disponibile con motorizzazioni termiche ed elettriche, la 33 Stradale unisce il fascino del design italiano alla tecnologia più avanzata. L'obiettivo è offrire un'esperienza di guida unica e regalare ai fortunati proprietari un pezzo di storia automobilistica.

Una gamma completa per ogni esigenza

Con le novità presentate a Bruxelles, Alfa Romeo dimostra di avere una gamma completa e versatile, capace di rispondere alle esigenze di una clientela diversificata. Le motorizzazioni ibride, elettriche e a combustione tradizionale garantiscono la massima libertà di scelta, senza rinunciare alle prestazioni e alla sportività che contraddistinguono il marchio.

La nuova serie Intensa e la Junior Ibrida Q4 sono la dimostrazione del percorso intrapreso da Alfa Romeo verso una mobilità più sostenibile, senza perdere di vista l’emozione e il piacere della guida.

Come affermava Orazio Satta Puliga, uno dei pilastri della storia Alfa Romeo: “L’Alfa Romeo non è una semplice fabbrica di automobili: le sue auto sono qualche cosa di più che automobili costruite in maniera convenzionale. È un modo di vivere, un modo tutto particolare di concepire un veicolo a motore”.

La presenza di Alfa Romeo al Bruxelles Motor Show 2025 segna un momento importante nella storia del marchio. Le anteprime mondiali della Junior Ibrida Q4 e della serie speciale Intensa rappresentano un punto di svolta, proiettando il brand verso un futuro fatto di innovazione, sostenibilità e passione.

Alfa Romeo continua a emozionare, rimanendo fedele alla sua storia e ai suoi valori, ma con uno sguardo rivolto al domani. Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il marchio italiano, con numerose novità pronte a entusiasmare gli Alfisti di tutto il mondo.