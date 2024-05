Alfa Romeo,Stefano Bressan nuovo direttore marketing Italia

Stefano Bressan è stato nominato nuovo direttore marketing di Alfa Romeo in Italia. Con 41 anni e oltre un decennio di esperienza nel settore automotive,

Bressan porta una vasta conoscenza e competenza al marchio. La sua carriera è iniziata nel gruppo Fiat Chrysler Automobiles, dove ha ricoperto vari ruoli di responsabilità, tra cui responsabile delle promozioni per il marchio Fiat in Italia e capo del marketing B2B per tutti i marchi del gruppo. Successivamente, è stato responsabile europeo del pricing e del marketing delle vetture usate.

Con la nascita di Stellantis, negli ultimi due anni Bressan ha lanciato e guidato il canale dell’e-commerce, trasformando l’Italia nel mercato più avanzato del gruppo in termini di vendite e innovazione commerciale. La sua reputazione di innovatore ed appassionato gli ha guadagnato la fiducia per guidare il marketing di Alfa Romeo durante un periodo cruciale di rinnovamento della gamma prodotti.

L'ingresso di Bressan nella tribù Alfa Romeo avviene in un momento significativo con l'introduzione della nuova Alfa Romeo Junior, presentata lo scorso 10 aprile. Questo modello segna il ritorno del marchio nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa. Stefano Bressan riporta direttamente a Raffaele Russo, Managing Director del brand in Italia, e si prevede che il suo contributo sarà fondamentale per il successo futuro di Alfa Romeo.

La nomina di Bressan è vista come un passo strategico per rafforzare la presenza del marchio nel mercato italiano e sostenere le ambizioni di crescita e innovazione di Alfa Romeo. Con la sua esperienza e visione, Bressan è pronto a guidare il marchio verso nuove sfide e successi.