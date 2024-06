Alpine apre il primo atelier Alpine a Barcellona

Alpine ha inaugurato il primo Atelier Alpine a Barcellona, un concept store esperienziale che mira a riunire e conquistare gli appassionati di motorsport.

Questo innovativo spazio, descritto come un luogo di intrattenimento e condivisione, è stato progettato per offrire esperienze esaltanti in un ambiente trendy.

«Atelier Alpine ci consentirà di arricchire il centro delle grandi metropoli europee, riunire e conquistare il massimo numero di appassionati di motorsport. Siamo molto orgogliosi di aprire il primo Atelier Alpine a Barcellona, prima di estendere il concept a Parigi e Londra. Concepito come luogo di intrattenimento e condivisione, Atelier Alpine è un hub per i fan del motorsport, gli appassionati e i clienti che verranno a vivere esperienze esaltanti in un luogo trendy. Potranno anche avere il piacere di guardare le gare su grande schermo e vivere nuove esperienze, come guidare l’A110 al simulatore. I nostri clienti avranno anche la possibilità di configurare la propria Alpine con l’offerta di personalizzazione Atelier» ha spiegato Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.

Atelier Alpine non è solo un concept store, ma un vero e proprio hub per fan e clienti, situato nel cuore delle grandi città europee. L'apertura ufficiale del primo Atelier Alpine si è tenuta il 21 giugno 2024 a Barcellona, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Spagna. Entro la fine del 2024, è prevista l’apertura di altri due Atelier Alpine nei quartieri prestigiosi di Parigi (Opéra) e Londra (Mayfair).

L’Atelier Alpine è progettato per esaltare il know-how esclusivo di Alpine nell’unire leggerezza e prestazioni. L’architettura moderna e ariosa fonde calcestruzzo e alluminio, simboli di resistenza e riciclabilità. Il colore blu, che richiama la storia della Marca fin dalla prima berlinetta A110, pervade l’intero spazio. Gli appassionati possono vivere le gare come dal vivo grazie a un enorme schermo LED da 5 metri e un impianto audio con casse Devialet - Phantom I. Inoltre, l'Atelier comprende un’area di ristorazione, un bar e una lounge per rilassarsi.

All’interno dello store, tutte le collezioni di abbigliamento e sneaker Alpine saranno disponibili, insieme ai modelli della gamma. L’iconica Alpine A110 e la nuova city car elettrica A290 saranno esposte sotto plafoniere LED che ne esalteranno i colori e le silhouette. In una zona semiprivata, i clienti potranno configurare la propria Alpine, scegliendo tra varie opzioni di personalizzazione per carrozzeria, pinze dei freni, cerchi e rivestimenti dei sedili.