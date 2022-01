Alpine, continua la crescita commerciale nel 2021

Alpine annuncia risultati in forte crescita per il 2021, con 2.659 veicoli venduti nell’anno, ossia più del 74% rispetto al 2020. In Francia, Alpine registra un incremento delle vendite pari al 117% rispetto al 2020.

Alpine ha portato avanti il 2021 a spron battuto. Il suo piano strategico, annunciato a Gennaio, ha permesso di creare una nuova business unit con lo scopo di incrementare le vendite della Marca, grazie ad un’immagine forte e allo sviluppo internazionale.

Nel corso dell’anno, l’A110 ha svelato le sue molteplici sfaccettature: sempre più elegante con l’A110 Legend GT, grafica con lo “zampino” di Felipe Pantone e colorata con l’Atelier Alpine.

Durante questo primo anno in Formula 1, Alpine si è distinta conquistando vari piazzamenti sul podio, ma soprattutto la sua primissima vittoria in Ungheria. È la marca automobilistica più impegnata nel motorsport, tra cui il Campionato mondiale di Endurance (WEC), le gare di rally e le competizioni dei clienti.

I MERCATI INTERNAZIONALI NEL MIRINO

Alpine persegue i suoi obiettivi di internazionalizzazione, proiettando le vendite oltre i confini francesi, puntando sui più promettenti mercati esteri. Nel 2021, si assiste ad un aumento delle vendite nel Regno Unito, superiore al 92%, sul mercato DACH (Germanica, Austria e Svizzera) dell’ordine del 24%, sul mercato italiano del 79% e sul mercato iberico del 120%.

Con una rete di 100 concessionari a fine 2021 (25 nuovi punti di vendita rispetto a fine 2020), dislocati soprattutto in Francia ed Europa, Alpine continuerà ad ampliarsi geograficamente, grazie all’apertura di altri 50 concessionari nel 2022, in Europa e nel mondo intero.

PROSPETTIVE AMBIZIOSE PER IL 2022

Nel 2022, Alpine conferma il suo impegno negli sport motoristici, presentandosi come una delle marche automobilistiche più attive nel motorsport, essendo presente contemporaneamente in Formula 1, Hypercar, Rally FIA R-GT ed altre competizioni, come l’Alpine Elf Europa Cup. Con i cambiamenti che saranno introdotti nel regolamento della prossima stagione, la scuderia Alpine F1 Team intende far leva sui primi risultati incoraggianti ottenuti dalla coppia Alonso-Ocon nel 2021 per continuare a progredire.

La nuova gamma A110, presentata a fine 2021, sarà disponibile presso i concessionari dall’inizio dell’anno, con tre modelli dalle diverse personalità, ma tutte profondamente Alpine. Per non parlare delle altre novità in cantiere per quest’anno, che si preannuncia molto intenso!

Laurent Rossi, CEO di Alpine a commentato: Quest’anno, Alpine ha dimostrato tutta la sua determinazione ed impegno per imprimere una nuova dinamica che si sta già traducendo in risultati in forte crescita. Abbiamo grandi ambizioni per il futuro e per lo sviluppo della Marca a livello internazionale, sostenute da un impegno unico negli sport motoristici. Alpine ha tutte le carte in regola per ambire a nuove vette!

