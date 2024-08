Alpine e Lapierre, nasce la mountain bike elettrica GLP III SE 2024 ispirata alla Alpine A290_β

La passione per l'innovazione e la ricerca delle massime prestazioni ha portato Alpine e Lapierre a collaborare per la creazione della nuova mountain bike elettrica GLP III SE 2024,

un modello esclusivo che rappresenta l'incontro tra due mondi: quello delle auto sportive e quello del ciclismo di alta gamma.

La GLP III SE 2024 prende ispirazione diretta dalla Alpine A290_β, la show-car che anticipa la futura city car sportiva 100% elettrica di Alpine. Il design della bicicletta riflette lo spirito innovativo e dinamico del marchio automobilistico, con un look che si distingue per il Bianco Nival, una tonalità satinata che conferisce un'estetica elegante e moderna.

Il Bianco Nival, colore distintivo della Alpine A290_β, viene riproposto sulla GLP III SE 2024 con una finitura satinata che esalta le linee complesse e asimmetriche del telaio in carbonio unidirezionale (UD) SLI. Questo design, arricchito da zone tecniche nere che mettono in risalto la fibra di carbonio, non è solo un omaggio visivo alla show-car, ma rappresenta anche un esempio di come l'attenzione ai dettagli possa migliorare la funzionalità e l'estetica.

Al centro del telaio trova posto il display Kiox 300, posizionato in modo strategico per garantire al ciclista un facile accesso alle informazioni chiave durante la guida. Questa scelta di design non è casuale, ma rispecchia la filosofia di Lapierre di combinare performance e innovazione, per offrire agli appassionati di mountain bike un'esperienza unica e coinvolgente.

Non è solo l'aspetto esteriore della GLP III SE 2024 a trarre ispirazione dalla Alpine A290_β. Anche le prestazioni sono state potenziate per rispecchiare la velocità e l'efficienza tipiche delle auto Alpine. Il telaio in carbonio UD SLI, leggero ma estremamente rigido, è abbinato al potente motore Bosch Performance CX RACE, che offre un'assistenza alla pedalata senza pari, permettendo di affrontare con facilità anche i percorsi più impegnativi.

La batteria Bosch PowerPack da 800 Wh garantisce un'autonomia estesa, permettendo ai ciclisti di spingersi oltre i limiti abituali senza preoccuparsi della ricarica. Le sospensioni Fox Float Factory, con una forcella da 38 mm, sono state scelte per la loro capacità di assorbire gli urti in modo efficace, mantenendo al contempo la rigidità necessaria per una guida precisa e controllata.

A completare l'equipaggiamento, le ruote MAVIC E-DEEMAX con cerchi differenziati offrono la massima aderenza e stabilità, permettendo alla GLP III SE 2024 di eccellere su qualsiasi terreno, che si tratti di sentieri tecnici o discese veloci.

La GLP III SE 2024 sarà disponibile in edizione limitata, prodotta e commercializzata esclusivamente in Francia e in Europa. Questo modello rappresenta non solo un'opportunità per i ciclisti di sperimentare il meglio della tecnologia attuale applicata al mondo delle e-bike, ma anche un pezzo da collezione che unisce l'eccellenza ingegneristica di Lapierre con il design avanguardistico di Alpine.

La collaborazione tra Alpine e Lapierre segna un nuovo capitolo nella storia delle e-bike, dimostrando come l'innovazione e la passione possano dar vita a prodotti unici, capaci di soddisfare le aspettative dei ciclisti più esigenti.

Con la GLP III SE 2024, Alpine e Lapierre non solo alzano il livello delle prestazioni delle mountain bike elettriche, ma offrono anche un'esperienza di guida senza precedenti, capace di coniugare tecnologia avanzata e design esclusivo in un'unica, straordinaria, bicicletta.