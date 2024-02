Alpine e Orient Express Racing Team: insieme per sfidare l’America’s Cup

Alpine e Orient Express Racing Team si uniscono nella sfida per l'America's Cup 2024,

condividendo una visione comune di eccellenza tecnologica e operativa nel DNA sportivo. La collaborazione mira a riportare il prestigioso trofeo in Francia, sottolineando l'impegno condiviso per le performance e l'innovazione.

L’affiancamento della nostra squadra da parte di una Marca mitica per la Francia come Alpine, è al tempo stesso un onore e un vantaggio supplementare per Orient Express Racing Team. Per la prima volta nella storia, un challenger francese è riuscito a riunire tutte le forze nazionali e le grandi marche francesi d’eccezione intorno ad un’ambizione condivisa: riportare l’America’s Cup in Francia! Con queste partnership prestigiose - Orient Express, Accor, L’Oréal, Photomaton Me Group, K-WAY, per citarne solo alcune – e tutto ciò che l’Orient Express Racing Team ha realizzato negli ultimi due anni, possiamo essere legittimamente ambiziosi, ha dichiarato Stephan Kandler, CEO di Orient Express Racing Team.

Alpine, unendosi a Orient Express Racing Team per l'America's Cup, mira a consolidare la propria immagine e notorietà internazionale attraverso la partecipazione a questa prestigiosa competizione velica, la più antica del suo genere con 174 anni di storia.

È stata una scelta ovvia per una Marca come Alpine sostenere l’equipaggio francese di Orient Express Racing Team nel Campionato di Formula 1 dei mari. L’America’s Cup è una competizione che richiede molte doti - agilità, aerodinamica, spirito di squadra e continua ricerca delle prestazioni – nonché mezzi tecnologici ed umani che sono nelle corde di Alpine, il cui spirito si rinnova fin dalla sua creazione avvenuta nel 1955 ad opera di Jean Rédélé. Con questa partnership, desideriamo contribuire alle prestazioni di Orient Express Racing Team, ha spiegato Philippe Krief, CEO di Alpine.

Alpine al via a Barcellona per l'America's Cup 2024: Supporto Totale con Dispositivo a 360°, Area Dedicata ai Fan e Flotta di Veicoli per Orient Express Racing Team.