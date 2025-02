Alpine presenta l’A-Padel Team 2025: talenti internazionali e nuove sfide globali

Alpine conferma il suo impegno nel mondo del padel presentando l’A-Padel Team per la stagione 2025,

una squadra composta da giocatori e giocatrici di livello internazionale che rappresenteranno il brand in tutte le tappe del Premier Padel 2025.

Il team parteciperà a 24 tornei in 16 Paesi, con l’aggiunta di nuove destinazioni come Miami, Buenos Aires, Cancun e Germania. Il calendario prevede anche la presenza nei quattro Major della stagione, tra cui il prestigioso Major di Parigi, in programma dall’8 al 14 settembre 2025.

Un team di campioni per una stagione di successi

La squadra Alpine rinnova la collaborazione con Arturo Coello, il più giovane vincitore nella storia del padel, e accoglie due nuovi giocatori: Federico Chingotto e Jairo Bautista. A completare il team femminile ci saranno Alejandra Salazar, Claudia Fernandez e Alexandra Alonso, confermate dopo l’ottima stagione 2024.

Un’importante novità per il 2025 è la collaborazione con la leggenda del padel Fernando Belasteguin, che sarà ambasciatore ufficiale del marchio Alpine, contribuendo alla promozione del brand a livello internazionale.

Alpine rafforza la sua presenza nel padel

L’impegno di Alpine nel padel prosegue con il sostegno allo sviluppo del Bela Padel Center di Barcellona, dopo il successo dell’iniziativa lanciata ad Alicante nel 2024. Inoltre, la partnership con la squadra 10 Padel di Pierre Gasly e la partecipazione a eventi di alto profilo come l’Alpine Hexagon Cup confermano la strategia del brand per aumentare la sua visibilità globale e coinvolgere sempre più appassionati.

“Con l'A-Padel Team riuniamo eccezionali talenti maschili e femminili per promuovere questo sport e la nostra marca a livello internazionale. Anche quest'anno continueremo il nostro impegno nel padel, sostenendo i campioni di oggi e sviluppando i talenti di domani”, ha dichiarato Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.

Con un team rinnovato, nuove destinazioni e un’ambiziosa strategia di crescita, Alpine si prepara a vivere un 2025 da protagonista nel mondo del padel.

A-PADEL TEAM, I SEI AMBASCIATORI ALPINE DELLA STAGIONE 2025 DI PADEL