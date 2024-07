Alpine Sim Racing e G2 Esports: una partnership per il successo

Con la conclusione della stagione 2023/2024 del Campionato Mondiale di Sim Racing F1, Alpine Esports annuncia un importante cambiamento di nome e strategia, diventando Alpine Sim Racing.

Questa trasformazione mira a rafforzare la competitività del team nel sim racing, grazie anche a una nuova partnership con G2 Esports, una delle organizzazioni di e-sport più prestigiose al mondo.

La collaborazione con G2 Esports segna un nuovo capitolo per Alpine Sim Racing, che ora punta a formare team di alto livello in vari programmi. Tra questi, particolare attenzione sarà rivolta ai nuovi schieramenti di piloti Rac(H)er e del Campionato Mondiale di Sim Racing F1, con l'obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili.

Daniel Ritchie, Direttore Generale Acquisizione Partnership di Alpine, ha dichiarato: “È un momento molto emozionante per il nuovo team Alpine Sim Racing. La nascente collaborazione con G2 segna l'avvento di una nuova era e di nuove speranze, dove un approccio coerente porterà a progressi costanti ed al cambiamento delle priorità. Il nostro obiettivo è permettere ad Alpine Sim Racing di concorrere per i titoli nei prossimi anni.”

David Gendry, Direttore Sponsorizzazioni, Partnership e Comunicazione Alpine, ha aggiunto: “Questa partnership promette di migliorare le prestazioni e la competitività di Alpine Sim Racing grazie alle competenze di G2 e all'impegno di Alpine per l'eccellenza.”

Alban Dechelotte, CEO di G2 Esports, ha sottolineato l'importanza della collaborazione: “G2 Esports punta all'eccellenza nel mondo delle competizioni e Alpine riflette questi valori. Ecco perché siamo lieti di annunciare la nostra partnership per lavorare insieme sul futuro del sim racing. Il sim racing costituisce un'incredibile opportunità non solo per i fan di videogiochi ed e-sport, ma anche per gli appassionati di Formula 1. Ha la capacità più unica che rara di unire più comunità intorno all'amore per le corse e per il motorsport. Questa collaborazione rappresenta una svolta per G2. Crediamo nel futuro del sim racing e Alpine ci permetterà di continuare a vincere trofei, dato che è un partner appassionato e tecnologicamente molto avanzato.”

Anche Nathan Tague, responsabile sim racing per G2 Esports, ha espresso entusiasmo: “Siamo molto lieti di annunciare la nostra partnership con Alpine F1. Trattandosi di due brand che condividono le stesse idee, orientate al futuro e con obiettivi ambiziosi nei rispettivi sport, è chiaro che le sinergie tra Alpine e G2 si sono dimostrate numerose fin dai primi approcci. Il sim racing è lo strumento ideale per mettere in contatto i fan degli e-sport nel senso più ampio del termine con i mondi del motorsport, della cultura automobilistica e della tecnologia d'avanguardia in cui eccelle Alpine.”

Questa partnership rappresenta un'opportunità unica per entrambe le organizzazioni di capitalizzare le loro competenze e risorse per eccellere nel sim racing. Alpine, con la sua lunga storia di successi nel motorsport, e G2, con la sua esperienza negli e-sport, sono pronti a creare una sinergia potente che promette di portare nuovi traguardi e successi.

La visione condivisa di innovazione e ambizione guiderà Alpine Sim Racing e G2 Esports verso nuovi orizzonti, consolidando la loro posizione di leader nel panorama competitivo del sim racing. Con un forte impegno per l'eccellenza, questa partnership mira a rivoluzionare il modo in cui il sim racing viene percepito e vissuto dai fan di tutto il mondo.

Alpine Sim Racing e G2 Esports non vedono l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme, con la convinzione che la loro collaborazione porterà a successi straordinari e a una maggiore visibilità per il sim racing. Le aspettative sono alte, e sia Alpine che G2 sono pronte a dimostrare il loro valore sulla griglia di partenza, spingendo i confini delle competizioni virtuali verso nuove vette.