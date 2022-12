AMG C 63 s e performance, il 4 cilindri più potente al mondo

Mercedes-AMG C 63 S E Performance, si presenta con un propulsore ibrido progettato per ottenere le massime prestazioni,

che combina il motore turbo AMG da 2,0 litri con un'unità di propulsione elettrica sull'asse posteriore. Oltre alla spinta immediata e chiaramente percepibile, la disposizione indipendente garantisce anche una distribuzione equilibrata dei pesi, a tutto vantaggio della dinamica di guida e della maneggevolezza. A seconda della modalità di guida, il motore elettrico aumenta la potenza e la coppia in base alla situazione, per offrire una modalità di guida più orientata al comfort o alle prestazioni. È possibile anche la guida completamente elettrica.

La batteria a 400 volt è stata progettata specificamente per erogazione di potenza e rilascio rapidi, con un innovativo raffreddamento diretto delle celle. L'autonomia elettrica di 13 chilometri consente un raggio d'azione utile per un utilizzo cittadino o nelle aree residenziali. La potenza combinata del sistema è di 500 kW(680 CV), la coppia massima combinata del sistema di 1.020 Nm. Si tratta di nuovi valori di punta per la Classe C. Altri punti salienti di questo nuovo modello, che viene lanciato contemporaneamente in versione berlina e station wagon sono il sistema di trazione integrale completamente variabile utilizzato per trasferire la potenza motrice alla strada e include una modalità Drift per un piacere di guida ancora maggiore. A ciò si aggiunge l'asse posteriore sterzante attivo di serie, un'altra caratteristica unica nel segmento.

"Con la C 63 S E Performance apriamo un nuovo capitolo nella storia del nostro marchio. La nuova C 63, in particolare, è un vero e proprio game changer. Con il suo concetto rivoluzionario, porta un approccio completamente nuovo al segmento, che finora è stato caratterizzato principalmente dalla promessa di prestazioni. Con una potenza massima di 680 CV, manteniamo questa promessa. Ma il concept ibrido intelligente P3 offre molto di più. Sono sicuro che con questa tecnologia, che incorpora molto know-how della Formula 1, ci rivolgeremo anche a un nuovo target di clienti" dichiara Philipp Schiemer, Chairman of the Board of Management ofMercedes-AMG GmbH