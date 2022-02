Arval chiude un 2021 da record anche in Italia

Arval, specialista nel settore del noleggio a lungo termine e in soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, chiude un 2021 estremamente positivo grazie ai suoi 1.469.753 veicoli noleggiati, pari al +6,4% rispetto all’anno precedente e al +15% rispetto al periodo pre Covid.

Merito della qualità del suo approccio che pone il cliente al centro e al solido e al contempo visionario piano strategico Arval Beyond, legato a nuove soluzioni di mobilità a favore della sostenibilità. Il numero dei contratti di noleggio di biciclette è cresciuto del 54%, il numero degli utenti MaaS è decuplicato, il numero dei rented months (mesi di noleggio) con Arval MidTerm Rental è aumentato del 34% e ben il 30% dei nuovi ordini di Arval hanno riguardato veicoli elettrificati. Fissando l’obiettivo solo sull’Italia, il 2021 ha visto un aumento dei noleggi pari al 6,6%, per un totale di 243.347 veicoli.

Cresce la flotta del segmento Corporate, che si attesta a 156.357 veicoli così come registrano aumenti anche gli altri segmenti commerciali: Retail segna infatti un +18%, risultato trainato da una significativa crescita dei consumatori privati, la cui flotta è aumentata del 58% rispetto al 2020. Anche sul fronte della transizione energetica, i dati dimostrano una netta accelerazione della diffusione di veicoli elettrificati: la presenza di vetture full electric, full hybrid e plug-in hybrid nella flotta di Arval Italia è infatti quasi raddoppiata nel 2021 rispetto all’anno precedente. “Il 2021 è stato un anno straordinario per Arval Italia - dichiara Štefan Majtán, Direttore Generale di Arval Italia -. Nonostante il momento complesso per il settore, siamo riusciti non solo a raggiungere ma addirittura a superare i nostri obiettivi. Un successo di cui sono molto orgoglioso e che è dipeso dal mix discelte aziendali sempre focalizzate sui nostri clienti - dalle grandi corporate alle piccole medie imprese, ai liberi professionisti, sino ai privati - unito all’approccio dei nostri collaboratori. Grazie agli eccellenti risultati di business, ma non solo, Arval Italia è stata nominata come «Best Arval Country 2021» tra i 30 Paesi in cui Arval è presente nel mondo”. Nel 2022, Arval continuerà a supportare i propri clienti attraverso specifici servizi di consulenza, partnership strategiche e servizi connessi per aiutare i clienti a ottimizzare l’utilizzo delle loro flotte, migliorare la sicurezza e accelerare la transizione energetica, sviluppando un portafoglio di offerte innovative.