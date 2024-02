Arval Italia: un 2023 in crescita e punta sulla transizione energetica

Arval Italia, società leader nel settore del noleggio auto e delle soluzioni di mobilità, e parte integrante del prestigioso Gruppo BNP Paribas,

ha chiuso l'anno 2023 con risultati eccezionali che testimoniano la sua solidità e dinamismo nel settore. Con un incremento del 6,9% della sua flotta noleggiata, l'azienda ha raggiunto il traguardo di 264.740 veicoli al 31 dicembre 2023, evidenziando una crescita robusta e sostenuta.

Il segreto dietro questi numeri impressionanti risiede nella capacità di Arval Italia di attrarre una vasta gamma di clienti, dalle grandi aziende nazionali e internazionali alle piccole e medie imprese, fino ai professionisti e ai consumatori privati. Nel corso dell'anno, l'azienda ha immatricolato oltre 80.000 veicoli, un risultato notevole che sottolinea la fiducia e la soddisfazione della sua clientela.

Un fattore chiave dietro al successo di Arval Italia è lo sviluppo e il rafforzamento delle sue partnership. Nel 2023, l'azienda ha avviato collaborazioni significative con entità del mondo bancario e con rinomate case costruttrici, firmando accordi di white label con marchi come Polestar, MG Motor e BYD. Inoltre, per la prima volta, ha stretto alleanze con aziende nel settore delle assicurazioni, preannunciando un'espansione di queste collaborazioni nel 2024.

L'impegno di Arval Italia nella transizione energetica si riflette nell'aumento del numero di veicoli elettrificati nella sua flotta. I veicoli a batteria elettrica (BEV) sono cresciuti del 30%, mentre i veicoli ibridi (plug-in e full hybrid) hanno visto un aumento del 29%, portando i veicoli elettrificati a rappresentare più del 20% della flotta totale. Questo si allinea perfettamente con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo Arval, dimostrando un impegno concreto verso un futuro più verde.

Il 2023 è stato anche un anno di innovazione in termini di servizi e prodotti, con il lancio di soluzioni pensate per facilitare la gestione dei veicoli elettrificati. Grazie alle partnership strategiche, Arval Italia ha potuto ampliare l'offerta di modelli di veicoli elettrici e fornire ai suoi clienti un'ampia gamma di servizi, inclusi le energy card per la ricarica e le infrastrutture per la ricarica sia in azienda che a domicilio.

L'espansione degli Arval Store, negozi dedicati al noleggio, rappresenta un altro tassello importante nella strategia di crescita dell'azienda. Con 6 store già operativi e altri 4 previsti per il 2024, Arval Italia mira a rafforzare la sua presenza sul territorio, offrendo ai clienti un'esperienza premium e tutti i vantaggi del noleggio.

Oltre al business, Arval Italia pone un grande enfasi sul benessere dei suoi dipendenti. Nel 2023, è stato lanciato U_Ahead, un programma di wellbeing che include un piano di prevenzione sanitaria per i suoi oltre 1.200 collaboratori. Questa iniziativa sottolinea l'importanza che l'azienda attribuisce al benessere dei suoi team, confermando l'impegno verso lo sviluppo personale e professionale.

Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia, ha commentato i risultati dell'azienda evidenziando l'importanza della consulenza, della proattività e del supporto offerti ai clienti e ai partner. "Il 2024 sarà un anno di continuità," ha affermato Casiraghi, "in cui lavoreremo per consolidare la nostra offerta di mobilità, ampliare con nuovi prodotti innovativi la nostra proposta e supportare i nostri clienti nella transizione verso una mobilità elettrificata e di qualità."

In un contesto di mercato in continua evoluzione, Arval Italia dimostra di essere un punto di riferimento nel settore del noleggio auto, guidando l'innovazione e promuovendo una mobilità più sostenibile e responsabile.