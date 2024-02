Arval: record e innovazione nel 2023, verso un futuro elettrificato

Il 2023 è stato un anno di significativi traguardi per Arval, società leader nel settore del noleggio veicoli, come evidenziato dalle parole di Alain van Groenendael, Presidente e CEO dell'azienda.

L'espansione della flotta noleggiata, i progressi in vari settori e il consolidamento delle partnership sono solo alcuni degli aspetti che hanno contraddistinto l'anno appena trascorso.

Arval ha registrato una crescita notevole nell'elettrificazione della sua flotta, con 166.363 veicoli elettrici noleggiati alla fine del 2023, segnando un incremento dell'85% rispetto al 2022. Questo risultato si inserisce nel più ampio obiettivo di Arval di includere 350.000 veicoli elettrici (BEV) e 700.000 elettrificati nella sua flotta globale entro il 2025, contribuendo così a una riduzione del 35% delle emissioni di CO2 rispetto al 2020.

Per facilitare l'adozione di veicoli elettrici, Arval ha introdotto Arval Charging Services, un servizio che permette di noleggiare un veicolo elettrico insieme a una stazione di ricarica, sia per clienti business che privati. Inoltre, grazie a un accordo internazionale con ChargePoint, Arval offre ai suoi clienti accesso a oltre 500.000 punti di ricarica in Europa, promuovendo ulteriormente la mobilità sostenibile.

L'anno si è anche distinto per l'intensificarsi delle collaborazioni internazionali, come dimostrato dall'accordo tra Arval, Element e Sumitomo Mitsui Auto Service, che ha esteso l'offerta di noleggio e gestione flotte in mercati chiave come Giappone, Tailandia, India e Indonesia. Le partnership con aziende automobilistiche di rilievo e l'espansione dell'Element-Arval Global Alliance, che ora include oltre 4,4 milioni di veicoli in 56 paesi, sottolineano l'impegno di Arval a fornire soluzioni di mobilità globale e integrata.

Arval ha lanciato diverse iniziative innovative, come Arval Car Sharing, Arval Mobility Pass e Arval Bike Leasing, per promuovere soluzioni di mobilità alternativa e sostenibile. L'introduzione di Arval Re-Lease, un servizio di noleggio di veicoli usati, e il raggiungimento di 633.000 veicoli connessi nella flotta, dimostrano l'impegno di Arval nell'ottimizzare la gestione della flotta e promuovere una mobilità più sicura ed efficiente.

Guardando al futuro, Arval punta a capitalizzare sui successi del 2023 per accelerare la transizione energetica delle flotte. L'azienda prevede di espandere l'offerta di veicoli elettrici, sviluppare ulteriori partnership per la ricarica e fornire consulenza ai clienti per l'adozione di politiche di mobilità sostenibili. Il riconoscimento ricevuto da EcoVadis, con la medaglia d'oro che posiziona Arval tra il top 5% delle aziende per sostenibilità, riflette l'impegno dell'azienda verso pratiche più sostenibili.

Con la conclusione del piano strategico "Arval Beyond" e l'annuncio di un nuovo piano strategico previsto all'inizio del 2025, Arval si appresta a entrare in una nuova fase della sua evoluzione, continuando a essere un punto di riferimento nel settore del noleggio veicoli e della mobilità sostenibile.