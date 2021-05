AsConAuto, 20 anni di innovazione costante.

AsConAuto Academy, divisione dell’Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, nasce nel 2017 come risposta alla necessità di assicurare, in proprio, iniziative di aggiornamento e formazione specializzate, idonee per valorizzare la professionalità della propria rete di fronte alle mutazioni in atto nel mercato globale automotive.

Organizzare, promuovere e finanziare corsi - sia quelli obbligatori sia quelli non rispondenti a obblighi normativi - indirizzati ai soci dei consorzi e agli autoriparatori affiliati sono state le attività sviluppate, avvalendosi della collaborazione di qualificati formatori e agenzie formative. E la pandemia con nuovi obblighi di legge e la necessità di evitare corsi in presenza ha contribuito ad accelerare la utilizzazione di corsi erogati online da una piattaforma ad hoc.

La piattaforma telematica dell’Academy propone alla rete associativa consulenze e corsi online di qualifica professionale nazionale e in gran parte fruibili del tutto online fino a compimento. Infatti, esiste un meccanismo di controllo automatico che garantisce e valida la reale fruizione del corso da parte del partecipante iscritto, che frequenta appunto solo online il percorso formativo scelto fino alla conclusione e ottenimento del relativo diploma. Dall’inizio dell’anno fino alla fine di Aprile i diplomi rilasciati con fruizione a distanza sono stati oltre 300. Le tipologie sono molteplici e riguardano alcune figure professionali rese necessarie dalla evoluzione in atto nel mercato come, ad esempio, quella di Responsabile tecnico: Meccatronico, Carrozzeria e Gommista, Ispettore Tecnico Centri di Revisione, PES PAV PEI e Fgas.

Dario Campagna, direttore dell’Academy e componente del Consiglio direttivo AsConAuto, commenta: “ Ci troviamo di fronte a sempre nuove necessità di assistenza da parte di automezzi sempre più connessi e che derivano dalle diverse normative che riguardano veicoli elettrici e ibridi plug-in. L’uso dell’auto e la sua manutenzione richiedono competenze diversificate oltre a servizi originali e la nostra Academy vuole mantenere la migliore qualificazione specialistica e professionale all’interno della rete, aggiornando la propria offerta di corsi qualificanti. Sono stati introdotti di recente anche i corsi obbligatori sulla sicurezza e un corso per ottenere la qualifica di meccatronico realizzato in risposta alle modifiche di legge. La qualifica di “meccatronico” infatti dovrà essere conseguita al massimo entro il 5 gennaio 2023: scadenza finale a norma di legge. Ancora una volta l’Associazione affianca la rete nel fornire strumenti idonei per presidiare il mercato con sicura professionalità in modo da supportare anche in futuro uno sviluppo qualitativo dell’assistenza prestata alla nostra clientela ”.