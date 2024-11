Auto dell’Anno 2025: annunciati i sette finalisti che puntano al Titolo Europeo

Auto dell'Anno 2025: la corsa per il titolo più ambito nel mondo automobilistico europeo si restringe ai sette finalisti che ora competono per la corona.

La giuria, composta da 60 esperti provenienti da 23 paesi europei, ha selezionato i modelli che meglio rappresentano innovazione, design, sostenibilità e prestazioni. Tra i 42 modelli inizialmente candidati, solo sette sono arrivati alla finale, e il vincitore sarà proclamato il 10 gennaio 2025, durante il Salone Internazionale dell'Automobile di Bruxelles.

Le sette finalisti:

In ordine alfabetico, i modelli che hanno conquistato un posto tra i finalisti sono:

Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo continua a far battere i cuori degli appassionati con un modello che unisce stile iconico e tecnologia moderna. La Junior mira a conquistare il titolo puntando su prestazioni brillanti, qualità costruttiva e design raffinato che evoca le radici italiane del marchio. Citroën C3/ë-C3

La nuova Citroën C3, disponibile anche nella versione elettrica ë-C3, è un'auto compatta che esprime il carattere unico del marchio francese, con un design distintivo e soluzioni innovative per la mobilità urbana. Comfort e praticità sono le parole chiave di questo modello che potrebbe rivelarsi una scelta popolare. Cupra Terramar

Il marchio spagnolo Cupra presenta il Terramar, un SUV che punta su dinamismo e tecnologia. Con un design audace e una forte attenzione alla sostenibilità, questo modello si distingue per un'elevata qualità dei materiali e un approccio innovativo, posizionandosi come un'opzione attraente per chi cerca performance sportive e mobilità green. Dacia Duster

Dacia ha reinventato il suo modello di punta, il Duster, migliorando comfort, sicurezza e tecnologia, mantenendo il suo posizionamento competitivo. La nuova generazione del Duster si distingue per l'efficienza energetica e la robustezza, caratteristiche che hanno consolidato la popolarità del brand in Europa. Hyundai Inster

Hyundai propone l’Inster, una nuova aggiunta alla gamma che rappresenta il mix perfetto tra innovazione tecnologica e sostenibilità. Questo modello punta sulla connettività avanzata e un’efficienza energetica ottimizzata, rispondendo alle esigenze dei consumatori moderni. Kia EV3

La Kia EV3 è un SUV completamente elettrico che sottolinea l’impegno del marchio coreano verso una mobilità sostenibile. Caratterizzato da un design futuristico, tecnologie di assistenza alla guida avanzate e un'autonomia competitiva, l'EV3 rappresenta una scelta eccellente per gli utenti attenti all'ambiente. Renault 5 / Alpine A290

La Renault 5 ritorna in una veste moderna e totalmente elettrica, insieme alla variante Alpine A290. Questi modelli combinano un design nostalgico e tecnologie moderne, puntando a riportare un’icona storica sulle strade europee. La Renault 5, con il suo fascino senza tempo, è uno dei modelli più attesi per il 2025.

Il percorso verso la vittoria

I finalisti hanno superato una selezione rigorosa. I giurati europei hanno infatti avuto l’opportunità di provare i veicoli durante il primo grande test al Tannistest, in Danimarca, dove sono stati analizzati prestazioni, comfort, tecnologia e sostenibilità. Ora, per otto settimane, i giurati testeranno ulteriormente i modelli per formulare un voto ponderato, che sarà annunciato ufficialmente a Bruxelles a gennaio.

Ogni giurato dispone di 25 punti da distribuire tra almeno cinque dei sette finalisti, con un massimo di 10 punti assegnabili a un singolo modello. Questo metodo di voto garantisce un giudizio equo e completo, tenendo conto delle varie categorie di prestazione e della diversità dei modelli.

La competizione dell'anno precedente

Nel 2024, la Renault Scenic ha ottenuto il titolo di Auto dell'Anno, battendo altri sei contendenti. La Scenic ha impressionato con il suo equilibrio tra design, tecnologia e sostenibilità, totalizzando 329 punti. Al secondo posto, con 308 punti, si è piazzata la BMW Serie 5, seguita dalla Peugeot 3008 con 197 punti. La vittoria della Renault dimostra il rinnovato interesse per i modelli capaci di combinare comfort e innovazione in un pacchetto accessibile e sostenibile, caratteristiche apprezzate dal pubblico europeo.

Prossimi passi: test finali a Mettet, Belgio

Gli ultimi test avranno luogo a Mettet, in Belgio, dove i modelli finalisti verranno sottoposti a prove su strada per verificare ogni dettaglio e aiutare i giurati a determinare quale auto merita il titolo di Auto dell’Anno 2025. La competizione è aperta e ogni modello porta con sé caratteristiche uniche che potrebbero fare la differenza nella votazione finale.

Cosa rappresenta il premio Auto dell’Anno

Il titolo di Auto dell’Anno è uno dei riconoscimenti più prestigiosi e ambiti nel settore automobilistico europeo. Fondato nel 1964, il premio mira a riconoscere l’innovazione e l’eccellenza nel design automobilistico, con un forte focus sull'innovazione tecnologica e l’ecosostenibilità. Ogni anno, i giurati selezionano modelli che non solo offrono elevate prestazioni ma che rispondono alle esigenze dei consumatori moderni, adattandosi alle evoluzioni del settore.

Un’edizione 2025 da ricordare

L'edizione 2025 del premio si preannuncia come una delle più interessanti, con una lineup di modelli che riflette la varietà del mercato e l’evoluzione delle esigenze dei consumatori. I sette finalisti rappresentano un ampio spettro di opzioni, dai SUV elettrici e versatili come la Kia EV3 ai modelli più compatti come l’Alfa Romeo Junior e la Renault 5. La scelta finale offrirà un’indicazione di dove si dirige il settore automobilistico europeo e quali modelli sono destinati a diventare le nuove icone della strada.